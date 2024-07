Un nuovo Fallout sarebbe potuto essere sviluppato da Larian, ora i fan lo pretendono

Negli ultimi giorni, Swen Vincke, CEO di Larian Studios, ha rivelato in un'intervista che lo studio aveva preso in considerazione l'idea di lavorare su altri franchise se non fosse riuscito ad ottenere la licenza di Baldur's Gate. Una di queste franchise era la serie Fallout, un'idea che ha trovato terreno fertile tra i fan, dato che entrambe le serie condividono radici CRPG degli anni '90.

Attualmente, i fan di Baldur's Gate 3 e Fallout stanno esprimendo la loro speranza che Microsoft e Bethesda possano prendere in considerazione l'idea di coinvolgere Larian nella creazione di un nuovo capitolo della serie Fallout. Sui social media, i giocatori stanno condividendo idee su come potrebbe essere un Fallout sviluppato da Larian, e le proposte sono piuttosto creative.

Alcuni fan immaginano un ritorno allo stile dei primi due giochi di Fallout, che erano a turni, simile a Baldur's Gate 3. Altri suggeriscono dei remake dei vecchi titoli. Tuttavia, Todd Howard di Bethesda ha dichiarato che non ci saranno remake dei primi Fallout, poiché ritiene che siano ancora perfettamente godibili nella loro forma originale.

Una delle idee più divertenti che emerge nei forum di Reddit riguarda il possibile inserimento di elementi di "romanticismo" con i deathclaw, creature iconiche della serie Fallout. Larian Studios è noto per la sua creatività e la sua disponibilità a sperimentare con elementi inusuali, come dimostrato dai flirt in Baldur's Gate 3 con personaggi particolari come scheletri, orsi e mind flayer.

Nonostante l'entusiasmo dei fan, è importante ricordare che tutto ciò è ancora ipotetico. Anche se Xbox ha espresso il desiderio di avere un nuovo gioco di Fallout "prima piuttosto che dopo", Bethesda non sembra pronta a impegnarsi su Fallout 5. Inoltre, Larian è attualmente occupata con due nuovi RPG basati su IP proprie, il che rende improbabile un loro coinvolgimento a breve termine nella serie Fallout.