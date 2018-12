Un nuovo trailer di Rage 2 sarà mostrato ai The Game Awards 2018

Manca sempre meno e le notizie sui The Game Awards 2018 diventano sempre di più. Dopo alcuni rumor sui possibili nuovi progetti di Ubisoft e la conferma che non sarà mostrato nulla di nuovo su Cyberpunk 2077, è ora di Rage 2.

Tramite l’account ufficiale del gioco, scopriamo che sarà mostrato un nuovo trailer durante il gala videoludico del 6 dicembre. Possiamo vederlo qui sotto.

We think #RAGE2 is worthy of a few nominations at #TheGameAwards, even if we have to create our own categories… pic.twitter.com/yn19llwZAH

— RAGE 2 (@RAGEgame) December 3, 2018