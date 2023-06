A soli tre giorni dalla release Ultimate di Diablo IV abbiamo già il primo giocatore a raggiungere il livello 100 (il massimo del gioco). A raggiungere questo risultato è lo streamer YouTube e Twitch, Rob2628.

Un vero e proprio “pazzo”, che ha giocato ininterrottamente per 54 ore, di conseguenza possiamo ipotizzare che avrà dormito pochissimo se non nulla in questi giorni. A ogni modo rimarrà nella storia come il primo player a livello 100 del nuovo Diablo.

Tuttavia, va sottolineato che per raggiungere questo risultato Rob ha sfruttato un exploit che probabilmente Blizzard risolverà quanto prima. Infatti esiste un dungeon del gioco chiamato “Champions Demise”, pieno di nemici Elite che una volta eliminati donano una grande quantità d’esperienza (ricorda un po’ i vecchi Baal Run di Diablo II). Tramite un trucchetto è possibile ripetere la Spedizione più volte e quindi ottenere più esperienza.

La difficoltà non è comunque bassa, basti pensare che dal livello 90 al 100 ci voglia più o meno la stessa quantità d’esperienza ottenuta dal primo al novantesimo livello. Inoltre, i nemici non sono particolarmente deboli, quindi occorre anche un build di un certo tipo che per fortuna Rob possedeva con il suo Barbaro.

In hardcore mode, invece, solo un giocatore si sta avvicinando al 100 ed è wudijo”, lo stesso che riuscì a eliminare da solo Ashava durante i server pre-lancio. Attualmente è al livello 85 con la sua Tagliagole e la speranza e che possa riuscire nell’impresa di essere iscritto nei 1000 giocatori a raggiungere questo traguardo, così da essere iscritto sulla statua di Lilith di Blizzard.