Una PS1 portatile? C'è chi l'ha creata ed è spettacolare

PS Hanami è una console portatile creata dal modder YveltalGriffin, che ha trasformato una PS1 in una macchina perfettamente funzionante, pronta a soddisfare i desideri dei giocatori nostalgici di tutto il mondo.

La PS Hanami è stata descritta come "una console portatile vecchia scuola con tanta colla", ma dietro a questo affascinante retro-gaming device si nasconde una complessa opera di modding e ingegneria. Dotata di uno schermo da sette pollici con risoluzione 480p, altoparlanti integrati e una batteria interna che garantisce circa 2 ore e mezzo di autonomia, la PS Hanami offre un'esperienza di gioco retro unica nel suo genere.

Di seguito potete trovare la scheda tecnica:

Caratteristiche:

181 x 91,5 x 30,25 mm, case stampato in PLA bianco

Scheda madre originale PU-18 PS1, tagliata a metà, piegata e ricablata2S1P 3500mAh 18650 con "scheda rossa" - ~2,5 ore di durata della batteria

Xstation ODE di Robert Neumann (ramapcsx2) con slot per schede SD push-push e pulsante per il vassoio del disco.

Shinobi Scaler con GBS-Control di ramapcsx2 per un VGA a 480p (scanlines in modalità 240p!).

Controller Dualshock con rumble, ma senza stick analogici. Tutti i pulsanti e i grilletti utilizzano tattili arancioni

PicoMemcard+ con microSD da 16 GB per salvataggi di gioco illimitati

Altoparlanti stereo integrati e amplificatore PAM8803

Problemi:

Nessun controllo del volume

Il LED di alimentazione e il pulsante di reset non sono collegati tra loro

Il pulsante di accensione a scatto è difficile da azionare e se lo si sfiora accidentalmente si può spegnere l'unità.

Non ci sono dissipatori di calore, quindi dopo un po' diventa bello caldo.

Lo Shinobi Scaler utilizza il luma come sincronizzazione e a volte si aggancia al rumore del video composito, rendendo l'immagine molto rumorosa. Un riavvio di solito risolve il problema

Nessun spegnimento graduale o BMS intelligente: lo schermo smette di funzionare quando le batterie sono troppo scariche.

Tuttavia, per trasformare una PS1 in una console portatile dalle dimensioni contenute, sono stati necessari alcuni sacrifici. YveltalGriffin ha dovuto tagliare a metà la scheda madre della console e piegarla come un foglio di carta, ottenendo così una console compatta leggermente più grande di una PS Vita. Il lettore CD è stato sostituito da un hard disk con un emulatore di lettore ottico (ODE) chiamato Xstation, consentendo di avviare i giochi PS1 tramite una SD card.

Nonostante i successi ottenuti con la PS Hanami, l'autore ammette che la console non è priva di difetti. Oltre all'assenza delle levette analogiche e dei controlli per il volume, il sistema di dissipazione del calore non è ottimale e il pulsante di accensione è molto sensibile, il che può portare a spegnimenti accidentali durante il gioco. Tuttavia, il risultato complessivo è notevole e promette ore di divertimento per i fan del retrogaming.