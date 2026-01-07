L'industria videoludica si prepara a celebrare una delle sue figure più influenti degli ultimi decenni. Evan Wells, ex presidente di Naughty Dog, entrerà a far parte della Hall of Fame dell'Academy of Interactive Arts & Sciences durante la ventinovesima edizione dei D.I.C.E. Awards, prevista per il 12 febbraio. Un riconoscimento che corona una carriera trentennale costellata di successi che hanno ridefinito gli standard narrativi e produttivi dei videogiochi moderni.

Il percorso professionale di Wells rappresenta un viaggio attraverso l'evoluzione stessa dell'intrattenimento interattivo. Prima di diventare il volto di uno degli studi più prestigiosi del settore, ha mosso i primi passi come designer su ToeJam & Earl in Panic on Funkotron, per poi approdare a Crystal Dynamics dove ha lavorato come programmatore su Gex e successivamente come lead designer sul suo seguito, Gex: Enter the Gecko.

La svolta decisiva arriva nel 1998, quando Wells entra in Naughty Dog, lo studio che avrebbe contribuito a trasformare in un'autentica potenza creativa. Il suo contributo iniziale si concretizza in ruoli di responsabilità crescente su titoli iconici come Crash Bandicoot: Warped e Crash Team Racing, prima di guidare lo sviluppo dell'intera trilogia di Jak and Daxter. Questi progetti dimostrano la sua capacità di bilanciare innovazione tecnica e appeal commerciale, qualità che lo porteranno alla co-presidenza dello studio nel 2004.

Sotto la guida di Wells, Naughty Dog ha dato vita a due franchise che hanno ridefinito le aspettative del pubblico nei confronti della narrazione videoludica. La serie Uncharted ha dimostrato come l'avventura cinematografica potesse trovare una forma perfetta nel medium interattivo, mentre The Last of Us ha elevato la maturità narrativa dei videogiochi a livelli prima impensabili. La sua visione strategica si è estesa oltre lo schermo, ricoprendo il ruolo di produttore esecutivo per le trasposizioni mediatiche delle proprietà intellettuali dello studio: il film di Uncharted del 2022 e l'acclamata serie televisiva di HBO dedicata a The Last of Us.

Nel 2017 Wells assume la presidenza esclusiva di Naughty Dog, una posizione che manterrà fino al 2020, quando Neil Druckmann viene promosso a co-presidente. Quest'ultimo, oggi a capo dello studio, ha espresso parole di profonda gratitudine: "Naughty Dog è riuscita a creare giochi davvero incredibili e a lasciare un segno duraturo nell'industria grazie alla leadership incrollabile di Evan e alla fiducia che ha riposto in tutti noi. So di parlare a nome di molti nel settore quando mi congratulo con Evan per questo riconoscimento meritatissimo. È un onore profondo consegnargli questa induzione nella Hall of Fame".

Il ritiro di Wells da Naughty Dog nel 2023 ha segnato la fine di un'era caratterizzata da una filosofia gestionale basata sulla fiducia nel team creativo e sull'eccellenza tecnica. La sua capacità di navigare le complessità produttive di progetti sempre più ambiziosi, mantenendo al contempo standard qualitativi elevatissimi, rappresenta un modello di riferimento per l'intera industria videoludica contemporanea.

Wells si unisce a un pantheon di visionari che hanno plasmato il medium videoludico. L'albo d'oro della Hall of Fame AIAS include Ted Price (2025), Koji Kondo (2024), Tim Schafer (2022), Ed Boon (2021), Connie Booth (2020), Bonnie Ross (2019), Todd Howard (2017), Hideo Kojima (2016), Leslie Benzies (2014), Dan e Sam Houser (2014) e Tim Sweeney (2012). La cerimonia si terrà presso l'Aria Resort di Las Vegas, confermando ancora una volta il prestigio di un evento che celebra l'innovazione e l'eccellenza nell'arte interattiva.