Vi avevamo raccontato qualche giorno fa di come il mercato delle skin di Counter Strike sia completamente andato in tilt in vista dell’annuncio di Counter Strike 2. Prezzi elevatissimi, milioni di casse aperte, insomma siamo dinanzi a una vera e propria corsa all’oro. A dar ulteriore prova di questa situazione è la vendita di una skin venduta per oltre 400.000 euro, un risultato incredibile, anche considerando che solo qualche mese fa la stessa skin veniva venduta a 160.000 dollari (e tra l’altro era già un prezzo fuori di testa già all’epoca).

I just completed the second largest trade in CS history! Sold these two on behalf of @Luksusbums – #1 AK-47 661 ST MW with 4x Titan (Holo)

– Karambit #387 P1 in well-worn The combined sale was +500,000$ pic.twitter.com/EbLyF2NaHq — zipeL (@zipelCS) April 16, 2023

Un conosciuto trader di skin del noto mercato CS:GO SkinBid, zipeL, ha dichiarato di aver gestito la vendita di una compravendita di oltre 500.000 dollari, che comprendeva anche il coltello Karambit #387 P1 oltre alla skin “AK-47 661 ST MW con 4x Titan (Holo)”, ora giunta a un prezzo davvero molto alto.

Chiaramente nel gioco ci sono tante skin molto ricercate, ma questo modello, il “Seed 661” che potete apprezzare su questo AK-47 è considerato il più desiderato, un po’ come la leggendaria Black Lotus di Magic The Gathering.

A ogni modo, questa skin è ricercata anche perché esistono solo 121 modelli di questa tipologia e di conseguenza un “oggetto” di questo tipo non può che diventare uno status symbol per qualsiasi giocatore. Il valore di questa “arma” è ulteriormente aumentato per via dell’applicazione dei quattro adesivi “Titan Holo”, limitati a un occasione del torneo esports ESL di Katowice, avvenuto nel 2014 e sponsorizzato da Valve stessa. Pensate che un adesivo solo lo si trova anche a 60.000 dollari.

Il mercato degli oggetti virtuali è abbastanza ricco, non solo Counter-Strike, ma anche altri videogiochi hanno un movimento d’affari milionario. Basti pensare al trade system di Diablo II e a quanti soldi arrivano le singole rune.