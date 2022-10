Sono passati ormai diversi mesi dal lancio di Steam Deck e l’hardware portatile di Valve è già nelle mani di moltissimi appassionati e curiosi. Di conclusioni ne sono state tratte molteplici, con chi è riuscito a innamorarsi della periferica fin da subito e chi ha dovuto scendere a diversi compromessi. In tutto ciò, giorno dopo giorno sono sempre di più i giochi compatibili con la piattaforma, e anche una delle recenti uscite come Uncharted Legacy of Thieves sembra comportarsi più che egregiamente.

La collection (la potete acquistare su Amazon) comprende Uncharted 4 e The Lost Legacy; è uscita su PC giusto oggi, e oltre a essere disponibile su Steam il gioco viene supportato anche da Steam Deck. L’hardware portatile si sta dimostrando in grado di far girare senza alcun problema moltissimi giochi per PC, comprese le ultime uscite come questa collection di ex-esclusive PlayStation. A darci maggiori dettagli su come si comportano i due titoli di Naughty Dog sulla piattaforma di Valve è stato il noto youtuber The Pawx.

Da quel che si evince guardando uno degli ultimi video caricati da questo creatore di contenuti, scopriamo che Steam Deck è più che in grado di far girare la Uncharted: Legacy of Thieves Collection impostando i preset grafici del gioco a Ultra. il tutto gira più che bene, mantenendo anche una stabilità di 30 fotogrammi al secondo e raggiungendo in modo stabile la risoluzione nativa del dispositivo, che è di 1280×720p.

Purtroppo al momento non sembra esserci alcun modo di far raggiungere ai due titoli i 60fps, neanche andando ad attivare la funzione AMD FSR, ma da quanto si vede dal video è possibile godersi tranquillamente un’esperienza al top su entrambi i giochi. Ricordiamo che la Uncharted Legacy of Thieves Collection è disponibile su Steam a partire da oggi, e diventa l’ennesimo titolo dei PlayStation Studios a essere accessibile anche agli appassionati del mondo PC.