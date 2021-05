Unreal Engine 5, meglio su hard disk o SSD di PS5? Epic risponde

Il recente arrivo in Early Access di Unreal Engine 5 ha permesso a Epic Games di organizzare un talk sul suo canale YouTube dove vengono mostrate alcune feature del motore e divulgate altre informazioni in merito alla tecnologia dietro il motore. Uno di questi riguarda l’utilizzo dello storage di PlayStation 5, ovvero il tanto chiacchierato SSD, con il nuovo engine di casa Epic Games che ne trarrà vantaggio in maniera incredibile ma anche gli hard disk classici, ovvero i sistemi di memorizzazione fisici gioveranno del nuovo engine.

Come dichiarato da Epic Games, il nuovo SSD di PlayStation 5 funziona decisamente bene su Unreal Engine 5. Non solo per la maggior velocità di lettura e scrittura m a anche per lo streaming delle texture, grazie all’alta banda che permette il caricamento simultaneo di diversi dati senza quel fastidioso effetto pop-up. Questa nuova tecnologia comunque funziona bene anche sui più classici hard disk meccanici.

Stando a quanto riportato da Epic Games, la demo con cui è stato mostrato Unreal Engine 5 infatti funziona decisamente bene anche su un hard disk normale. Non è ancora chiaro ovviamente quanto sia pesante l’impatto su un HDD rispetto al nuovo NVMe di PlayStation 5 ma a detta del team di sviluppo creatore del nuovo motore, che muoverà le prossime produzioni next gen tra cui il nuovo BioShock queste caratteristiche si sposano bene anche sui dischi meccanici. Certo, un po’ di differenze ci saranno sempre considerando che stiamo parlando di due tecnologie comunque differenti ma l’idea che i giocatori PC potranno godere di qualche beneficio sui loro vecchi dischi è comunque una rassicurazione non indifferente.

Il mercato degli SSD è oramai diventato di facile accesso a tutti. La tecnologia oramai ha preso il largo, rendendo decisamente più accessibili a livello di prezzo i dischi a stato solido. Non è dunque una sorpresa che l’Unreal Engine 5 sia incentrato anche su caricamenti e lettura di dati in maniera preferenziale verso questo formato di memoria ma è sempre una grande notizia quando non si decide di abbandonare un formato di memorizzazione in favore di un altro.