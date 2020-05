Valorant, Dafran bannato a vita da tutti gli eventi SolaryTV

Da Overwatch a Valorant, gli scandali purtroppo colpiscono sempre di più i giocatori. Sempre più volte abbiamo ribadito qui sulle nostre pagine su quanto siano importanti i regolamenti e i comportamenti da prendere in considerazione per far si che le competizioni vengano giocate sempre in modo consono. L’ultimo giocatore ad entrare nel polverone mediatico è Dafran ex della Overwatch League. Come molti ex giocatori del titolo Blizzard che hanno fatto la transizione a Valorant anche lui sta cercando di entrate nel mondo competitivo di Riot Games.

Questo fine settimana doveva tenersi un torneo di SolaryTV e il giocatore doveva giocarlo insieme al suo team, i Prodigy. Qualcosa però è andato storto, sembra infatti che Dafran abbia avuto da ridire sulla decisione di dare una partita di vantaggio ai loro avversari in quanto Dafran aveva fatto ritardo, ovviamente questo non è andato giù al giocatore che ha cominciato ad inveire contro gli organizzatori e i suoi avversari, accusando Hyp di “piangere” poichè il suo team aveva paura di perdere. SolaryTV ha rilasciato una dichiarazione in risposta allo scandalo.

La loro dichiarazione ufficiale su Twitter affermava: “Dafran è bandito a vita dai nostri tornei“. Inoltre, gli organizzatori del torneo chiariscono che il divieto è il risultato diretto dei suoi commenti sprezzanti nei confronti di Hyp, della sua squadra e di SolaryTV. Fortunatamente ai Prodigy come squadra non è stato impedito di competere in coppa.

In quel caso la squadra ha giocato le semifinali con un sostituto e ha vinto la partita contro gli HypHypHyp. Anche se comunque Dafran si è lasciato bannare a vita dagli eventi di SolaryTV è comunque in grado di competere ancora sul titolo di Riot Games. Ovviamente il tutto dovrà portare al giocatore ad una riflessione, anche perché Riot Games è molto più severa quando si tratta di comportamenti dei propri giocatori esportivi.