League of Legends, Doublelift verso il ritorno ai TSM?

È un dato di fatto, i grandi amori fanno un grande giro e poi ritornano, e cosi sembra anche che vada nel mondo di League of Legends. Secondo un noto insider di ESPN il giocatore dei Liquid Yiliang “Doublelift” Peng, starebbe pensando di tornare nei TSM. Per quanto appreso da Jacob Wold, il botlaner americano avrebbe ricevuto varie offerte da diversi team e la decisione sarebbe vicinissima. La scelta finale in realtà è molto difficile dato che la volontà del giocatore è quella di tornare con i suoi vecchi compagni di squadra con i quali ha vinto le LCS nel lontano 2017, ma ovviamente non è cosi semplice visto che attualmente il giocatore è fidanzato con Leena Xu presidente proprio dei TSM.

Il tutto porterebbe irreparabilmente ad un precedente, difatti potrebbero verificarsi conflitti di interessi nella dinamiche di management del team. A far notare tutto questo tramite un tweet è stato in primis MonteCristo, una delle più longeve figure nel settore che rimane attualmente perplesso riguardo la situazione, arrivando quasi ad affermare l’assoluta improbabilità che questo affare vada in porto.

This trade should be denied by the league for competitive integrity reasons.

According to the article, DL has other offers and can pick a team without a massive conflict of interest. https://t.co/WJ4cM3OqMW

— MonteCristo (@MonteCristo) April 21, 2020