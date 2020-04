Valorant: Riot Games annuncia i piani per la sezione eSports

Il nuovo progetto di Riot Games sta sicuramente riscontrando un discreto successo tra il pubblico. Sebbene Valorant non sia stato rilasciato ufficialmente, la closed beta ha battuto il record di Fortnite con la bellezza di 1.7 milioni di utenti connessi sulla famosa piattaforma streaming Twitch. La strategia adoperata da Riot Games ha, effettivamente, funzionato girando attorno alla modalità con cui si ottiene accesso alla suddetta beta partecipando e seguendo delle specifiche live.

Per chi non lo conoscesse Valorant è uno sparatutto tattico gratuito che punta su un gameplay a dir poco adrenalinico, preciso e che premia gli stili di gioco più creativi. Il titolo inoltre non presenterà alcun tipo di loot box e l’unico modo per ottenere costumi e skin per armi a pagamento sarà quello di acquistarle direttamente nel negozio in game. In queste ore per sponsorizzare ulteriormente il gioco, Gli sviluppatori hanno annunciato i loro piani riguardanti i tornei eSports. Riot Games ha così diffuso le linee guida delle competizioni della community di Valorant, con l’obiettivo di aiutare gli organizzatori di tornei di terze parti a pianificare con sicurezza gli eventi e creare nuove opportunità per una scena amatoriale in cui i nuovi talenti possano emergere.

Il team eSport di Valorant guidato da Whalen Rozelle, Senior Director della divisione Global Esports, ha incontrato più di 100 organizzazioni per condividere la propria visione iniziale sull’eSport e ricevere feedback in merito. “Siamo travolti dall’interesse e dall’entusiasmo per VALORANT. Abbiamo grandi sogni per quello che questo gioco può diventare in termini esport e siamo impazienti di imbarcarci in questo lungo viaggio con i nostri giocatori” ha dichiarato Rozelle. “Il nostro primo obiettivo sarà di creare partnership con giocatori, content creator, organizzatori di tornei e sviluppatori dando loro la possibilità di aiutarci a costruire l’ecosistema eSport di questo grosso progetto.” Conosciamo perfettamente quanto Riot Games ci tenga a questo panorama, del resto il suo League of Legends continua a intrattenere milioni e milioni di persone in tutto il mondo pur considerando quanto tempo sia passato dalla sua uscita, presumiamo quindi che Valorant possa affacciarsi sul panorama eSports altrettanto bene.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete interessati a Valorant? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti il nuovo progetto di Riot Games in uscita questa estate per PC.