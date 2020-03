Valve Index: sospese le spedizioni in Italia a causa Coronavirus

Giusto qualche settimana fa vi abbiamo segnalato la riapertura dei preordini del visore per realtà virtuale Valve Index. La mossa di Valve è stata attuata per permettere a chi ancora non aveva avuto la possibilità di acquistare il visore, di arrivare preparati all’uscita dell’attesissimo Half-Life Alyx. Giusto qualche istante fa, sulla pagina Steam del prodotto è stato aggiunto un avviso riguardante solamente gli utenti italiani per avvisarli riguardo un importante aggiornamento sulle spedizioni in Italia.

Il messaggio notifica a tutti i videogiocatori italiani che le spedizioni di Valve Index sono state interrotte a causa dell’impatto che sta avendo sulla nazione l’epidemia di COVID-19 (Coronavirus). Insieme al recente aggiornamento, il team di Valve ci tiene a scusarsi dell’inconveniente, ricordando a tutti gli utenti che avevano prenotato il prodotto che le priorità degli ordini verranno mantenuti non appena le consegne saranno in grado di riprendere.

Data la situazione delicata non possiamo immaginare quando le spedizioni torneranno ad essere effettuate anche in Italia, ma sicuramente Valve sarà tempestiva nel notificare a tutti coloro che hanno prenotato il proprio visore entro quando potranno ricevere il proprio ordine.

Fortunatamente Half-Life Alyx, è giocabile anche su altri visori di realtà virtuale come: HTC Vive, Oculus Rift e Windows Mixed Reality. Al momento attuale le spedizioni di questi altri 3 visori compatibili con il nuovo Half-Life sono ancora garantite anche in tutta Italia. Cosa ne pensate della sospensione del Valve Index in suolo italico? Siete riusciti ad ottenere il visore prima dell’uscita di Alyx?