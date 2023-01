Sembra proprio che Valve, una delle più note aziende attualmente presenti nel mondo dei videogiochi, sia al centro di un nuovo “attacco”. Le varie fonti riportano della scomparsa, anche grave, dei file sorgente di alcuni videogiochi, riferendo del loro furto e successiva pubblicazione sul web. Non sappiamo come possano rispondere a una situazione del genere, nella speranza che si riesca a generare una reazione concreta, salvando tutto il salvabile.

the entire valve repo is leaking as we speek pic.twitter.com/aUlScUWEHD — braixen (@sylvia_braixen) January 12, 2023

Non è stata ancora rilasciata alcuna dichiarazione in merito a quello che sta succedendo fra i ranghi di Valve, né tantomeno conosciamo i dettagli relativi a questo probabile furto di dati. A quanto pare, andando oltre le motivazioni e le dinamiche poco chiare, moltissime informazioni sensibili relative a videogiochi specifici sono apparse sul web, comprendendo non solamente elementi appartenenti alle fasi del loro sviluppo dei videogiochi implicati, ma anche le idee ispirate in corso d’opera.

Non è la prima volta che Valve viene coinvolta in una situazione del genere (qualcuno ha detto Half-Life 2?), anche se nelle precedenti occasioni sono riusciti a sistemare tutto quanto abbastanza brevemente. Nella lista di giochi attualmente scomparsi troviamo Counter Strike: Global Offensive, Portal 2, Left 4 Dead e altri.

Il server Discord su cui è stato pubblicato il “malloppo” è stato preso d’assalto in lungo e in largo, dimostrando una risposta netta alla situazione anche se non positiva. Non sappiamo ancora come Valve stessa risponderà alla situazione, anche se sviluppi di questo tipo andrebbero sicuramente prevenuti, specialmente a seguito di situazioni precedenti, anche gravi, in cui la nota azienda si era già trovata. Non ci resta che attendere nuovi dettagli sperando in una risoluzione rapida ed equa per tutti.

Prima di salutarci vi consigliamo, inoltre, di fare un salto sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi, con curiosità, chicche e riflessioni sul settore e le attuali possibilità di approccio che offre.