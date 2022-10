Dopo Half-Life, Portal e Left 4 Dead, Valve sembrerebbe oramai pronta a lanciare un nuovo videogioco. L’indiscrezione proviene da Twitter: proprio sul social network infatti è stato scoperto un nuovo marchio registrato, che appartiene alla casa fondata da Gabe Newell. Il marchio è stato registrato negli Stati Uniti, e stando alla descrizione sembrerebbe proprio un nuovo videogioco, anche se ovviamente al momento non ci sono dettagli di rilievo.

Come riportato sul sito del governo statunitense, infatti, il nuovo marchio copre una serie di categorie come “computer game software, electronic game software, video game software” e simile. Al momento l’application del marchio è ancora sotto esame, ma è ovviamente una procedura standard: entro pochissimo tempo sarà approvata.

Il nome del nuovo marchio è NEON PRIME e non si ancora di cosa si tratti, ovviamente. Al momento infatti Valve ha solamente registrato il nome, per giocare d’anticipo ed evitare eventuali prodotti simili. Sicuramente però non dobbiamo aspettarci un annuncio a breve. La realtà è che tantissime aziende tendono a proteggere le loro idee in questa maniera, semplicemente registrando in anticipo eventuali marchi. Non è però detto che ciò si tramuti in giochi reali: Sony, Capcom e tantissime altre realtà hanno già dei precedenti in merito, con i produttori di PlayStation che per un attimo si pensava stessero lavorando a un gioco con protagonisti… gli gnomi.

Valve just registered new trademark called NEON PRIME, based on description, this might be a new game franchise https://t.co/ocOwEZLohX pic.twitter.com/VYV2DbSkpd — ‎Gabe Follower (@gabefollower) October 14, 2022

Al momento dunque è ancora presto per tirare le somme, ma forse Valve potrebbe davvero annunciare un nuovo videogioco oppure un nuovo DLC per qualche suo prodotto esistente. Da non escludere, ovviamente, anche un eventuale secondo capitolo di Half-Life: Alyx per la realtà virtuale. Tutte speculazioni ovviamente, che vi raccomandiamo di prendere con le pinze, e di attendere eventuali annunci ufficiali in merito. Restate sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.