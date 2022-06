In attesa di scoprire che aspetto avrà il gioco dopo il reboot, nel corso degli ultimi giorni è emerso del materiale della vecchia versione di Vampire Bloodlines 2. Inizialmente in sviluppo presso Hardsuit Labs, ora il gioco è nelle mani di Paradox, che sta effettuando un reboot in piena regola. Nonostante la cancellazione della prima versione, gli artisti che hanno lavorato al gioco ora sono liberi di poter pubblicare i contenuti che avevano prodotto, e così Viktor Blanke, designer di UI/UX, ha deciso di aggiornare il suo portfolio di Behance, mostrando alcuni materiali inediti.

In realtà c’è molto poco da dire. Le immagini diffuse da Blanke ci mostrano un’anteprima del gioco, ma probabilmente sono solamente dei mock up. I lavori del designer su Vampire Bloodlines 2 sono durati circa due anni: tra il 2018 e il 2020, Blanke ha lavorato ai menu di gioco e all’interfaccia in-game. Non sappiamo quanto di questo lavoro siamo rimasto nella nuova versione del titolo, attualmente ancora sconosciuta.

Oltre ai lavori di Blanke, è possibile dare uno sguardo anche ad alcuni ambienti di gioco e dei personaggi. Presente anche un’anteprima della mappa di gioco, che include alcuni luoghi come il Penny’s Bar, l’Università e Atrium. Confermata la presenza del viaggio rapido, almeno stando a una delle schermate visibili nel portfolio di Blanke. Potete consultare tutti i lavori dell’artista visitando questo indirizzo.

Al momento lo sviluppo di Vampire Bloodlines 2 è nelle mani di Paradox Interactive, che ne curerà anche la pubblicazione essendo detentrice dei diritti del gioco di ruolo cartaceo. Purtroppo il titolo non ha ancora una data di lancio e neanche una finestra di uscita. A causa del reboot è molto probabile che non si avranno novità al riguardo almeno fino al 2023, salvo ovviamente sorprese durante alcuni appuntamenti incentrati sui videogiochi come la Gamescom 2022 oppure i prossimi The Game Awards.