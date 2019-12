Vendite UK: Mario Kart 8 supera Pokémon Spada e Scudo

Come di consueto è tempo di bilanci, soprattutto in concomitanza con l’avvicinarsi del periodo natalizio, che spinge inevitabilmente le vendite in tutti i mercati del mondo. Nel corso della giornata di oggi, in particolare, sono emerse le vendite software per quanto riguarda il mercato britannico.

Al primo posto troviamo chiaramente FIFA 20, il titolo balistico realizzato da Electronic Arts che detiene ancora il primato continuando il risultato ottenuto nel corso della settimana scorsa. A seguire troviamo poi Call of Duty Modern Warfare, il reboot a cura di Infinity Ward che sta ottenendo risultati più che ottimi, superando anche le vendite dei suoi predecessori nello stesso arco temporale, ovvero Call of Duty Black Ops 4 e Call of Duty World War II.

Nella fattispecie, il risultato che appare più evidente è però quello di Mario Kart 8 Deluxe, il porting per Nintendo Switch del titolo Wii U uscito ormai più di due anni fa, il quale ha miracolosamente superato le vendite di Pokémon Spada e Scudo, saltando così dalla settimana posizione alla terza nell’arco di una settimana.

E voi, state giocando a Pokémon Spada e Scudo? Quale versione avete acquistato, in particolare? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!