Se possedete una PS5 classica del 2020 (edizione disco o digitale), questa ventola di raffreddamento KIWIHOME disponibile su Amazon potrebbe essere la soluzione ideale per mantenere la vostra console sempre alla temperatura ottimale. Il sistema di raffreddamento si caratterizza per il controllo automatico della velocità che si sincronizza con la console, tre ventole LED blu e un design ultra-silenzioso da soli 28,8 dB. Grazie allo sconto del 13%, potete acquistarla a 26,99€ anziché 30,99€. Include anche un hub USB 3.0 aggiuntivo e un sistema di blocco elastico per un fissaggio sicuro sia in verticale che in orizzontale.

Ventola di raffreddamento PS5, chi dovrebbe acquistarla?

Questo sistema di raffreddamento KIWIHOME è consigliato a tutti i possessori delle prime versioni di PlayStation 5 (modelli Disc e Digital del 2020) che desiderano preservare le prestazioni della propria console nel tempo. Se vi dedicate a lunghe sessioni di gioco con titoli graficamente impegnativi, questa ventola vi aiuterà a mantenere temperature ottimali, evitando il surriscaldamento che può compromettere la longevità del sistema. Particolarmente indicato per chi utilizza la console in ambienti con scarsa ventilazione o durante i mesi estivi, quando il calore ambientale si somma a quello generato dall'hardware.

La soluzione ideale per chi cerca un accessorio pratico e funzionale che non richieda configurazioni complesse: il controllo automatico della velocità si adatta alle esigenze della console senza intervento manuale. L'hub USB 3.0 integrato risolve brillantemente il problema della porta occupata, permettendovi di collegare controller, cuffie e altri dispositivi senza rinunce. Con un livello di rumorosità contenuto a 28,8 dB(A) e le eleganti luci LED blu, vi garantisce prestazioni migliorate senza disturbare l'esperienza di gioco, rendendolo un acquisto intelligente considerando lo sconto del 13% attualmente disponibile su Amazon.

Il KIWIHOME è un sistema di ventilazione intelligente progettato specificamente per i modelli originali PS5 del 2020. Dotato di tre ventole con controllo automatico della velocità, questo accessorio si sincronizza con la vostra console offrendo tre modalità operative. Include una porta USB 3.0 passthrough per non perdere connettività e mantiene un livello di rumore ridotto a soli 28,8 dB(A).

