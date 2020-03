Viewtiful Joe: il director vorrebbe concludere la triologia

Viewtiful Joe è un videogioco uscito nell’ormai lontano 2003 per GameCube e successivamente, precisamente un anno dopo, su PlayStation 2. Il titolo fu pubblicato da Capcom ma creato da Hideki Kamiya. Il director di Platinum Games, in questi giorni è sicuramente uno dei protagonisti delle notizie di tutto il mondo. Dopo aver parlato di The Wonderful 101, Bayonetta 3 e degli annunci sul misterioso sito rilasciato diverso tempo fa, Kamiya ha parlato anche di una delle sue punte di diamante.

Durante una intervista rilasciata durante il PAX East 2020 tenutosi a Boston in questi giorni, Hideki Kamiya, aveva dichiarato che anche lui vorrebbe il seguito di Okami ed il terzo capitolo di Viewtiful Joe, ma come ben sappiamo non sono opere in suo possesso, ma sono controllate da Capcom. Il director ha così scherzato dicendo di inviare una mail all’azienda giapponese se anche gli utente desiderassero vedere il seguito di questi brand.

Se qualcuno si ricorda, diverso tempo fa Kamiya aveva espresso che avrebbe voluto completare la trilogia di Viewtiful Joe ed, a distanza di 11 anni da quella intervista, ai microfoni di Nintendo Enthusiast ha ribadito quanto segue: “ci sono stati Viewtiful Joe 1 e 2, ma non c’è il 3. Personalmente mi piacerebbe finire questa trilogia con un Viewtiful Joe 3.” Inoltre ha aggiunto che gli piacerebbe vedere il primo capitolo su Nintendo Switch, ma anche questo non è una cosa che compete a lui. In conclusione possiamo comprendere che se fosse per Platinum Games il titolo sarebbe già in sviluppo da diverso tempo, ma essendo che i titoli sono di proprietà di Capcom non ci rimane che sperare ed aspettare una mossa da parte dell’azienda giapponese.

