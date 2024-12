Virtua Fighter ritorna con un nuovo titolo dopo quasi 20 anni

Sega ha annunciato l'uscita con un trailer di Virtua Fighter 6, il primo nuovo capitolo principale della celebre serie di picchiaduro dal 2006. Il gioco arriverà nel 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Guarda il trailer qui

L'annuncio è stato fatto durante i The Game Awards 2024, segnando il ritorno di una saga che ha plasmato il genere dei fighting game come poche altre. I fan potranno avere un primo assaggio di Virtua Fighter 6 il 13 dicembre 2024, quando Sega terrà una presentazione dedicata per mostrare cosa aspettarsi dal nuovo capitolo.

La serie Virtua Fighter ha una lunga storia alle spalle, che risale al 1993 quando il primo gioco debuttò nelle sale giochi giapponesi. Quel titolo rivoluzionò la grafica 3D nei picchiaduro, impresa ripetuta dal sequel l'anno successivo che arrivò anche su console domestiche come il SEGA Genesis e PC.

Sega ha continuato a pubblicare nuovi capitoli con regolarità fino a Virtua Fighter 5 nel 2006. Da allora, l'azienda si è concentrata su diverse versioni aggiornate di VF5 e spin-off mobile. Una versione PC di Virtua Fighter 5 è prevista entro la fine del 2024.

L'annuncio di un nuovo capitolo principale dopo quasi 20 anni rappresenta quindi un importante ritorno per questa storica serie di picchiaduro. I fan di lunga data e i nuovi giocatori potranno presto scoprire come Sega intende far evolvere il gameplay e la grafica di Virtua Fighter per la nuova generazione di console.

Con l'uscita prevista su più piattaforme, Virtua Fighter 6 punta a raggiungere un vasto pubblico di appassionati. Resta da vedere se il nuovo capitolo riuscirà a rinnovare l'impatto che la serie ha avuto storicamente sul genere dei picchiaduro 3D.