Vivi l'epica avventura di Dragon's Dogma 2, oggi a un SUPER PREZZO su Amazon! -35%

Se siete appassionati di giochi di ruolo e cercate un’offerta imperdibile, non potete perdervi Dragon's Dogma 2 Lenticular Edition per PlayStation 5, disponibile su Amazon a soli 52,70€, con uno sconto del 35% rispetto al prezzo consigliato di 80,99€. Questa edizione speciale rappresenta un'opportunità unica per vivere un'avventura epica, arricchita da dettagli grafici mozzafiato grazie all'avanzato RE ENGINE di Capcom.

Dragon's Dogma 2 Lenticular Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

In Dragon's Dogma 2 (qui trovate la nostra recensione completa), vi troverete immersi in un mondo straordinario che inizia in una misteriosa prigione sotterranea. Qui, la voce del Drago risuona nella nebbia dei ricordi perduti, dando il via a una storia avvincente e ricca di colpi di scena. Durante il vostro viaggio, sarete accompagnati da tre enigmatici esseri ultraterreni, noti come Pedine, che vi assisteranno nelle battaglie e nelle decisioni più cruciali, offrendo una cooperazione unica anche in modalità single-player.

Questa Lenticular Edition si distingue per la sua esclusiva copertina lenticolare, un dettaglio che impreziosisce ulteriormente un titolo già di per sé straordinario. Grazie alla potenza del RE ENGINE, il gioco offre una grafica di altissima qualità, con ambientazioni dettagliate e personaggi vividi, garantendo un’esperienza visiva immersiva e di grande impatto.

Se amate i giochi di ruolo e cercate un titolo che combini una trama avvincente, combattimenti dinamici e un'ambientazione mozzafiato, Dragon's Dogma 2 Lenticular Edition è la scelta perfetta per voi. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità: con uno sconto del 35%, potrete aggiungere alla vostra collezione un titolo destinato a lasciare il segno. Preparatevi a vivere un’avventura indimenticabile con Dragon's Dogma 2!

