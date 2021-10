Volete PS5? Best Buy vi chiede 200 Dollari in più

Comprare una PS5 potrebbe essere un’impresa difficile di questi tempi. E acquistarla negli Stati Uniti d’America può risultare ancora più complicato, perché ora Best Buy (nota catena statunitense) ha deciso di vendere i pochi pezzi che avrà un suo possesso solamente a chi sottoscriverà il programma Totaltech. Che non è affatto conveniente.

Non sappiamo se si tratti di una manovra anti scalper (o bagarini, se preferite) ma per portarvi a casa una PS5 ora, oltre al costo della console, sarà necessario sborsare altri 200 Dollari per il programma Totaltech. Cosa include questo speciale programma? Semplicemente un supporto dedicato, fino a 24 mesi di protezione su quasi tutti gli acquisti di Best Buy, consegna gratuita e (udite udite) installazione gratuita. Più ulteriori benefit non ancora specificati.

Ma quindi, ad un residente negli Stati Uniti, quanto costa acquistare PS5 da Best Buy? Tanto. Forse troppo. Bisogna calcolare i 499 Dollari, più le tasse (differenti da Stato a Stato) e aggiungerci la subscription al programma Totaltech, per un totale di circa 700 Dollari per il modello standard e 599 Dollari per il modello senza il lettore Blue-ray. Una cifra monstre, ma bisogna anche ricordare che Totaltech copre e vale su qualsiasi tipodi acquisto di elettronica, come frigoriferi, televisori, condizionatori e forni.

Se per un elettrodomestico ingombrante oppure difficile da installare il programma Totaltech ha perfettamente senso, considerando anche l’assistenza e la spedizione gratuita, oltre che l’installazione, per PS5 è davvero inutile. Può servire, però, per contrastare il fenomeno del bagarinaggio. Che insieme alla tattica utilizzata dal negozio giapponese che incide i nomi sulla confezione della macchina, beh, si dimostra essere una tecnica decisamente efficace. D’altronde se il prezzo medio della piattaforma Sony nei mercati secondari si attesta su 800 Dollari, appare dunque chiaro che nessun bagarino comprerà più la console da Best Buy. Il gioco, a questo punto, non vale più la candela.