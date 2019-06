VR: le vendite del 2019 sono già ora impressionati

La VR e la AR è in crescita costante e in questo 2019 ci si aspettano vendite molto interessanti per entrambe le categorie. Ecco i dettagli.

I sostenitori della realtà virtuale e della realtà aumentata possono gioire. Secondo quanto segnalato da un report della IDC, le spedizioni degli headset VR e AR sono cresciute del 27.2% nel Q1 2019 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Inoltre, la ricerca pronostica che il mercato in entrambe le categorie crescerà nel corso di tutto l’anno e che gli headset standalone diverranno più popolari in entrambe le categorie. Come ci si può aspettare, però, il lato AR è quello meno importante del settore. Secondo la IDC, la realtà aumentata attualmente ricopre il 3.4% delle spedizioni del primo trimestre 2019. Si pensa però che i valori cambieranno con l’arrivo sul mercato di più prodotti AR standalone. Sarà inoltre importante l’introduzione di prodotti adatti anche ai meno esperti. Leggi anche: Leggi anche: Recensione Oculus Quest, esperienza virtuale senza fili e complicazioni Leggi anche: Leggi anche: Recensione Oculus Rift S IDC afferma che gli headset standalone, ovvero che non richiedono di connettersi al PC o a uno smartphone (come Oculus Quest), insieme a device più potenti che fanno affidamento sui PC (come Oculus Rift S) diverranno sempre più importanti nel mercato nel corso del 2019. Nel 2018, il mercato VR era diviso in headset con cavo (44.1%), headset standalone (26.6%) e visualizzatori senza schermo (29.3%). Ci si aspetta che le proporzioni cambino rispettivamente in 46.1%, 38.2% e 15.7% nel 2019. IDC ritiene che sarà il mercato AR, in particolar modo, a diventare dipendente dagli headset standalone. IDC ha previsto che i prodotti senza cavo ricopriranno il 53.9% del mercato AR, rispetto al precedente 47.8%, mentre i prodotti con cavo e i visualizzatori senza schermo otterranno il 27% e il 19.1%. Le spedizioni totali VR e AR dovrebbero raggiungere i 7.6 milioni di unità nel 2019, rispetto ai 5.9 milioni del 2018. La crescita è prevista principalmente nel lato commerciale. È possibile trovare maggior informazioni tramite il “Worldwide Quarterly Augmented and Virtual Reality Headset Tracker” sul sito ufficiale IDC. Diteci, avete acquistato degli headset quest’anno? Potete acquistare un headset standalone, Oculus Quest, a questo indirizzo.