Warhammer Vermintide 2: è iniziata la Season 2

Nonostante sia stato rilasciato a febbraio 2018 Warhammer Vermintide 2 continua ad avere ancora un discreto numero di giocatori e, proprio per soddisfare i suoi fan, Fatshark ha recentemente dato il via alla Season 2 del titolo.

Un aggiornamento decisamente interessante e ricco di contenuti, visto che, tra le altre cose, aggiunge all’interno del titolo in modo totalmente gratuito Drachenfel, una mappa del primo episodio della serie nonchè la prima di tre mappe previste per questa Season 2 di Warhammer Vermintide 2.

Le Quick Play Waves supportano inoltre ora i bot e dispongono di code differenti per ognuno dei cinque livelli di difficoltà presenti nel titolo. A fare il suo esordio in questa Season 2 sul titolo è poi l’emporio delle meraviglie di Lohner,un negozio in cui i giocatori possono acquistare oggetti estetici. Alcune skin e capigliature in vendita possono essere acquisite Shillings, valuta ottenibile direttamente in gioco completando una serie di sfide giornaliere e settimanali, mentre altre solamente tramite valuta reale. Quest’ultima categoria è, fortunatamente, anche la meno corposa.

Tutti coloro che hanno acquistato uno dei precedenti DLC di Warhammer Vermintide 2 riceveranno inoltre in regalo un quantitativo di Shillings e avranno disponibili delle sfide esclusive per aumentare ancor di più tale gruzzolo. Potete trovare tutte le novità della patch in questione comodamente a questo indirizzo.

Warhammer Vermintide 2, come racconta anche la nostra recensione che potete trovare qui, è un titolo estremamente valido, che “non ha le pretese di inventare qualcosa di nuovo, ma si basa su un modello solido e rodato, offrendo ai giocatori tantissime ore di svago in multiplayer. Un acquisto consigliato, ad un prezzo veramente ottimo.”