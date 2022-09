Qualche settimana fa Electronic Arts e Omega Force hanno annunciato una nuova collaborazione che sarebbe sfociata nello sviluppo di una nuova IP molto interessante. In quel momento le informazioni che ci sono state fornite erano poche e abbastanza fumose, ma finalmente qualche istante fa abbiamo ricevuto un importante aggiornamento ufficiale sul progetto. Il titolo si chiamerà Wild Hearts, e a brevissimo potremo scoprire molto di più di questa nuova IP tripla A di Omega Force e EA.

Wild Hearts si presenterà come un nuovo titolo fantasy molto ambizioso ambientato nel Giappone feudale, ma ad oggi non abbiamo potuto vedere ancora nulla del titolo se non un artwork molto affascinante. Ora, a darci le prime informazioni più concrete su questo nuovo progetto sono le due compagnie videoludiche, le quali hanno reso attivo un nuovo canale YouTube ufficiale che segnerà il proprio debutto con la pubblicazione del primo reveal trailer del gioco.

La pubblicazione del trailer è ormai imminente, e avverrà il prossimo 28 settembre. Mancano quindi pochi giorni e potremo finalmente mettere gli occhio su Wild Hearts, ma se volete portarvi avanti, sappiate che potete già iscrivervi al canale ufficiale di questa nuova IP cliccando a questo indirizzo. Il reveal trailer del gioco sarà visibile per tutti alle ore 16:00, orario italiano, del 28 settembre, quindi siamo a circa 48 ore dalla pubblicazione.

Sappiamo che Wild Hearts sarà un gioco atipico per Omega Force, con il talentuoso studio nipponico che è noto per i musou e la serie Dynasty Warriors (la potete trovare su Amazon) che si metterà alla prova con un genere molto amato come quello degli hunting game. Questo è tutto quel che sappiamo ad oggi di questo nuovo progetto, e a parte un nuovo artwork che ritrae il muso di una bestia non meglio identificata che è spuntato su YouTube non c’è altro da segnalare. Non ci resta che attendere qualche giorno per vedere in azione questa nuova curiosa IP.