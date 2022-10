Nel corso delle ultime settimane Electronic Arts si è sbizzarrita mostrandoci in modo molto dettagliato non uno, ma ben tre nuovi progetti videoludici in arrivo nei prossimi mesi. Oltre al ritorno di un paio di franchise storici come quelli di Dead Space e Need for Speed, la compagnia statunitense ha annunciato anche Wild Hearts, una nuova IP realizzata in collaborazione con Omega Force, gli autori della saga Dynasty Warriors, e Koei Tecmo.

Fin dal primo annuncio, Wild Hearts ha saputo attirare le attenzioni di molti appassionati, soprattutto coloro che amano il genere degli hunting game alla Monster Hunter (potete acquistare Rise su Amazon). Ora, a distanza di settimane dal primo annuncio e dal gameplay reveal, EA torna a parlare del gioco svelandoci un importante dettaglio di questa nuova IP, andando a chiarire ufficialmente per quanto tempo il gioco terrà impegnati i giocatori.

In una recente chiacchierata con la redazione di Twinfinite, Lewis Harvey, produttore esecutivo dell’etichetta EA Originals, ha parlato di quel che dobbiamo aspettarci dalla longevità di Wild Hearts. Harvey ha rivelato che per quanto riguarda la storia principale del titolo, avrà una durata di all’incirca 30 ore. Sebbene risulti più breve rispetto alle campagne di Monster Hunter, che talvolta raggiungono le oltre 50 ore, il produttore ha assicurato che il gioco avrà altri contenuti da esplorar oltre alla trama.

Come abbiamo potuto vedere nei diversi trailer mostrati, Wild Hearts sarà giocabile anche in compagni di due amici, il che permetterà di godere di cacce ai mostroni ancora più divertenti e variegate. Vi ricordiamo che questa nuova produzione targata EA e Omega Force arriverà nei negozi fisici e digitali non prima del prossimo 17 febbraio 2023, con il titolo che sarà disponibile solamente sulle piattaforme di attuale generazione PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ma anche ovviamente su PC tramite i client Steam, Origin ed Epic Games Store.