Wild Hearts, il Monster Hunter di EA, è in sconto a soli 14€! DA PROVARE!

Wild Hearts, il coinvolgente hunting game sviluppato da Electronic Arts sulla falsariga della serie Monster Hunter, è un titolo che ha riscosso fortune alterne ma che, a nostro giudizio, val certamente la pena di essere provato, complice la sua coinvolgente esperienza mutligiocatore. Ebbene, qualora l'idea vi stuzzichi ed abbiate atteso tempi migliori per acquistarlo a prezzo scontato, sappiate che oggi non avrete più scuse, perché grazie al Black Friday il gioco è oggi in sconto su Amazon ad appena 14,97€, ovvero ad uno dei prezzi migliori mai registrati, quanto meno per l'edizione PS5!

Wild Hearts, chi dovrebbe acquistarlo?

Wild Hearts è consigliato a tutti gli appassionati di giochi cooperativi; e se siete alla ricerca di un titolo sfidante e duraturo, capace di offrire ore di divertimento sia in solitaria che in compagnia di amici, allora Wild Hearts è la scelta ideale. Inoltre, per gli amanti del farming e della progressione, questo gioco offre una vasta gamma di attività ed equipaggiamenti da sbloccare, proponendosi come un'esperienza perfettamente in continuità con quella che è la tradizione di titoli ben più noti come Monster Hunter o Toukiden.

Parliamo di un titolo capace di offrire un'esperienza di gioco coinvolgente tramite il suo rodato sistema di caccia, oltre ad un action ben combinato con un'ampia componente ruolistica che, per altro, lo rende godibilissimo in solitaria, ma davvero molto divertente in team con altri giocatori.

Insomma, al netto di un'uscita non proprio scoppiettante, Wild Hearts è un titolo che ci sentiremmo di consigliare a chi cerca una solida esperienza da giocare con gli amici, e visto il prezzo conveniente a meno di 15 euro, questa è certamente un'occasione da non perdere, specie pensando ai tanti aggiornamenti gratuiti che EA ha rilasciato nel corso dei mesi dal lancio, atti ad ampliare l'esperienza di gioco.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete completare il vostro acquisto e consultare l'intera scheda tecnica delle caratteristiche. Al netto di questo, l'invito è comunque quello di effettuare quanto prima l'acquisto, anche perché non ci è dato sapere a quanto ammontino le scorte del prodotto, ed esso potrebbe presto esaurirsi.

