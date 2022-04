Nel corso delle ultime ore, Microsoft ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Windows 11. L’update è di particolare interesse per tutti coloro che giocano su PC e sfruttano la Xbox Game Bar, ovvero quella particolare toolbar integrata sin da Windows 10 e che permette di catturare screenshot, registrare gameplay e molto altro.

Come riportato online, l’update di Windows 11 si concentra sull’auto regolazione dell’HDR appunto tramite la barra di Xbox. Grazie all’aggiornamento, ora i giocatori potranno controllare direttamente l’intensità dell’Auto HDR grazie ad una semplice barra. Questo comando permetterà ai giocatori di aumentare o diminuire la lucentezza dei colori nei giochi. Il tutto, ovviamente, in tempo reale: per poter modificare i settaggi basterà infatti richiamare la Xbox Game Bar da controller o da tastiera. Ovviamente, come accade per ogni funzione, l’Auto HDR può essere anche attivato o disattivato a piacimento.

A differenza del passato, grazie a questo semplice update ora l’opzione per l’Auto HDR si può attivare direttamente dall’app. Inizialmente, invece, era legata alle impostazioni del nuovo sistema operativo della casa di Microsoft. Le novità dell’aggiornamento però non finiscono qui: grazie all’ultimo update ora anche gli utenti che hanno più di una GPU collegata possono sfruttare l’Auto HDR. Infine è possibile anche eliminare le notifiche dell’opzione, semplicemente disabilitandole. Quest’ultima è però limitata a tutti coloro che fanno parte del Windows Insider Program.

Windows 11 continuerà sicuramente ad aggiornarsi nel corso del tempo, così come si è oramai aggiornata diverse volte anche l’app ufficiale di Xbox. I prossimi aggiornamenti del sistema operativo potrebbero anche includere una maggiore condivisione di determinati strumenti e giochi tra PC e console, ma ovviamente è ancora presto per dirlo. Sicuramente sono stati compiuti grandi passi in avanti rispetto a Windows 10 e forse aggiornare già ora il proprio OS potrebbe davvero valerne la pena. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.