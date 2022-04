Windows 11 ha portato diverse novità in termini di interfaccia utente, inclusa una nuova app per le impostazioni che, sebbene più ordinata grazie alla barra laterale e alla facilità di navigazione, non risulta altrettanto completa rispetto alla controparte su Windows 10, ovvero il caro vecchio Pannello di controllo (che è comunque presente sulla nuova versione del sistema operativo Microsoft).

In ogni caso, è possibile accedere a una pagina impostata proprio come Esplora file che consente di accedere a colpo d’occhio a tutte le impostazioni più avanzate, inclusi strumenti, funzionalità e attività che di norma l’utente standard non vede. Stiamo parlando della cosiddetta “God Mode“, che permette di visualizzare e gestire le configurazioni avanzata da un’unica, pratica finestra, che risulta anche più facile da utilizzare rispetto alle Impostazioni standard.

God Mode su Windows 11

Ecco cosa occorre fare per abilitare la God Mode sul vostro sistema Windows 11:

Create una cartella sul desktop

Fate clic con il pulsante destro del mouse su uno spazio libero del desktop

Dal menu contestuale, selezionate “ + Nuovo ” e poi “ Cartella “

” e poi “ “ Rinominate la nuova cartella in questo modo: GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

Premete Invio

Accedete alla God Mode

Noterete che la cartella non riporta alcun nome

Fate doppio clic su di essa come fareste per qualsiasi altra cartella

Ora avete a disposizione tutte le impostazioni della God Mode

La parte tra parentesi graffe del nome da assegnare alla cartella è nota come CLSID, dunque potrete utilizzare CLSID diverse per accedere a varie categorie della God Mode. Ad esempio “{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}” consente di accedere agli Strumenti di amministrazione.

Ecco altri valori da provare: