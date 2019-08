WoW Classic è disponibile: il pubblico già lo adora

WoW Classic è finalmente disponibile: ecco tutti i dettagli e il nuovo trailer celebrativo per i 15 anni dell'amata serie Blizzard-

Dopo due anni di attesa, finalmente WoW Classic è disponibile. Il gioco è accessibile senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati World of Warfcraft a partira da oggi, martedì 27 agosto 2019, ma già negli scorsi giorni influencer e streamer hanno avuto la possibilità di provare il gioco e condividere con i propri follower le proprie partite.

Potrebbe sembrare un dettaglio da poco ma in verità si tratta del miglior modo per pubblicizzare un gioco. Ieri, 26 agosto, WoW Classic è stato seguito da 1.1 milioni di spettatori in contemporanea. È un risultato di tutto rispetto, considerando che recentemente la media di Fortnite, uno dei più amati giochi su Twitch, tocca i 200.000 spettatori contemporanei.

L’interesse verso il gioco è talmente elevato che molti streamer sono riusciti a ottenere e mantenere un grande pubblico, superiore ai 200.000 spettatori, anche prima di accedere ai server, particolarmente intasati nelle prime ore. L’MMORPG è quindi nei cuori di tantissimi giocatori.

WoW Classic è disponibile su PC e Mac in versione Standard e nell’edizione 15th Anniversary che include: 30 giorni di abbonamento, statuetta di Ragnaros il Signore del Fuoco (alta 25 cm), varie illustrazioni e stampe esclusive e dei bonus digitali (cavalcature classiche). Diteci, cosa ne pensate del gioco?