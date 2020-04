WRC 9 confermato per PS5 e Xbox Series X: ecco il trailer di gameplay

NACON e KT Racing hanno svelato il primo video di gameplay del loro prossimo gioco di guida simulativa: WRC 9. Il filmato è della versione alpha del gioco, ovvero non è da considerarsi definitivo, ma ci permette di farci un’idea preliminare del gioco e del suo stile. Inoltre, in conclusione possiamo vedere che WRC 9 è già ufficialmente confermato per PS5 e Xbox Series X, oltre che per PS4, Xbox One e PC.

WRC 9 avrà molteplici miglioramenti e nuove feature per i fan del rally. Per esempio, la modalità Carriera includerà meccaniche di gameplay migliorate e nuove opportunità di potenziamento del team. Inoltre, includerà una maggior varietà di eventi e sarà maggiormente legato a quanto avviene nel campionato reale nel corso dell’anno.

WRC 9 includerà inoltre tanti contenuti con nuovi eventi aggiunti al calendario. Parliamo di Safari Rally, Rally Japan, Rally New Zealand e due altri rally con ambienti completamente rivisti. Sarà anche possibile utilizzare nuove auto WRC.

Il gioco sarà disponibile a settembre 2020 e, in versione PC, sarà rilasciato unicamente tramite l’Epic Games Store. Diteci, cosa ne pensate di quanto mostrato? Anche se in pre-alpha, il gioco vi convince?