I wrestler vengono spesso considerati freddi e apatici, d’altronde, devono mantenere un’apparenza da duri e intimorire l’avversario che si trovano di fronte. E se vi dicessi però che esiste un gioco in cui non solo i combattenti sono l’opposto di questa descrizione, ma anche impiegano il tempo sul ring per conoscersi e instaurare relazioni romantiche? Ebbene, questa è la promessa di Wrestling With Emotions: New Kid on the Block, titolo sviluppato in collaborazione tra Team Lazerbeam e Prismatika che abbiamo avuto il piacere di scoprire in anteprima, parlando direttamente con gli sviluppatori.

Il team di Lazerbeam, composto in totale da 10 membri, altro non è che una punk band che sviluppa videogames, e la loro bizzarria si riflette appieno nei prodotti che hanno sfornato. Si tratta solitamente di giochi a dir poco strani e di breve durata, e infatti Wrestling With Emotions: New Kid on the Block rappresenta il sequel, più lungo e completo, di un titolo con lo stesso concetto di fondo, ma dal gameplay molto più fugace: un dating sim che vede come protagonisti dei lottatori, nel quale il giocatore può scegliere la sua anima gemella e imbarcarsi in una o più relazioni.

M.E.A.T.

Sebbene gli sviluppatori non abbiano ancora stabilito una lunghezza media per il nuovo Wrestiling With Emotions, rappresenterà un’avventura decisamente più longeva rispetto all’originale, presentando sette NCP principali con cui il giocatore potrà decidere di iniziare una relazione, il tutto rispettando i canoni della M.E.A.T. No, non sto parlando di una bistecca al sangue, bensì dei quattro concetti su cui si basa l’opera, ovvero Muscoli, Eleganza, Attitudine e Teatralità. Il nostro personaggio sarà infatti dotato di queste statistiche e, un po’ come con CJ in GTA: San Andreas, il nostro obiettivo sarà quello di aumentarle per renderlo più “appetibile” agli occhi dei potenziali spasimanti (anche se qui non avremo il trucco per aumentare istantaneamente il sex appeal al massimo).

Ogni NPC avrà delle pretese nei confronti dei wrestler con cui svolgere degli appuntamenti, e se non le rispettiamo non avremo modo di tentare al loro cuore. Non ci resterà dunque che rimboccarci le maniche e recarci nei vari luoghi della città in cui aumentare le caratteristiche, conquistando così non solo il partner dei nostri sogni, ma anche il pubblico; questo perché, per quanto il nostro obiettivo principale sarà chiaramente quello di far breccia nel cuore del nostro personaggio preferito, impersoneremo pur sempre un lottatore, che si dovrà interfacciare con il pubblico nel corso degli scontri.

Sarà proprio sul ring che avranno luogo gli appuntamenti — se così si possono definire — con gli altri wrestler, durante i quali dovremo fare colpo sia sul potenziale love interest che su tutti gli spettatori, mantenendo così alta la nostra percezione pubblica. Oltre al M.E.A.T. il nostro personaggio avrà infatti altre caratteristiche personali che influiranno sull’avventura, come l’ansia e la percezione di sé, e starà a noi decidere come ci sentiremo in ogni situazione, modellandone così la personalità nel corso della partita.

Libertà e rigiocabilità

L’identità e la libertà di scelta sono dunque fondamentali in Wrestling With Emotions, e ci accompagneranno sin dalle primissime fasi del gioco, ovvero la creazione del personaggio. Qui potremo deciderne non solo l’aspetto, trovando gli elementi fisici che ci piacciono di più tra un’ampia varietà, ma completando un vero e proprio curriculum con tanto di dati come età, peso, provenienza e pronome (tra “he/him”, “she/her” e “they/them”). Inoltre, sin da subito potremo indicare un lottatore che ci piace e uno che repelliamo, così da gettare le basi per la nostra carriera romantica, durante la quale potremo invaghirci di uno o due NPC contemporaneamente.

Controlleremo poi il nostro wrestler per un anno nella sua vita, ponderando ogni passo con cautela in modo da donargli un destino amoroso degno delle migliori pellicole romantiche. Dato che l’avventura è così influenzata dalle nostre scelte, Wrestling With Emotions si presta benissimo per essere giocato più volte, in modo da ottenere diversi finali e scoprire le storie di tutti i personaggi. Per ora non sappiamo quando potremo mettere mano sull’opera, ma non ci resta che attendere buone nuove da parte di Lazerbeam per scoprirlo. Nel mentre, potete dare un’occhiata alla pagina Steam del gioco, iniziando a ponderare su quale potenziale partner scegliere.