Xbox, arriva l'edizione speciale con il joypad che si può mangiare

Xbox ha svelato una deliziosa collaborazione con Warner Bros che sicuramente entusiasmerà gli appassionati di giochi e di cioccolato. Il gigante tecnologico ha presentato un controller Xbox in edizione limitata fatto interamente di cioccolato. Sebbene non sia possibile utilizzarlo per giocare, si può certamente soddisfare la propria voglia di dolci concedendosi questa delizia unica nel suo genere.

Questa creazione fa parte di un'iniziativa promozionale legata al film "Wonka" che presto arriverà nei cinema, prequel dell'amato classico di Roald Dahl "Charlie e la fabbrica di cioccolato". Il film ha come protagonista il talentuoso Timothée Chalamet nei panni dell'iconico cioccolatiere. In omaggio al mondo stravagante di Willy Wonka, il controller Xbox di cioccolato è avvolto in un involucro dorato che ricorda i biglietti d'oro che hanno avuto un ruolo fondamentale nella storia originale.

Per mettere le mani su questa delizia, gli appassionati possono partecipare a un concorso a premi seguendo Xbox su X (precedentemente noto come Twitter) e ritwittando l'annuncio del concorso. Il periodo di partecipazione al concorso va dal 13 novembre al 14 dicembre, offrendo ai fan un tempo limitato per partecipare e potenzialmente vincere questo dolce pezzo di storia del gioco.

Ma la dolcezza non si ferma qui. Il fortunato vincitore della "scatola di cioccolatini" non solo riceverà il controller di cioccolato, ma anche un set di altri cinque tartufi di cioccolato, ognuno a tema Xbox: Achievement Hunting, Button Masher, Your Citrus Sidekick, Xtra Kick e Wonka for the Win. Come se non bastasse, c'è anche la possibilità di vincere una replica di cioccolato della Xbox Series X.

Questa iniziativa si aggiunge alla tendenza di collaborazioni tra brand di successo che hanno dominato il mercato quest'anno, in particolare quelle con forti marchi rivolti al pubblico più giovane.

Che siate giocatori accaniti, intenditori di cioccolato o semplicemente curiosi, il concorso a premi "(X)box of Chocolates" è sicuramente qualcosa che vale la pena approfondire.