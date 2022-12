Ci sono due modi per leggere i dati di vendita provenienti dal Regno Unito: il primo è quello di bollare il successo di Xbox a ridosso dell’entrata nelle festività natalizie, con le promozioni dei negozi ancora attive e un Black Friday che sicuramente ha saputo trascinare le due proposte di Microsoft a sfavore di PS5, con le console prodotte dal colosso di Redmond che hanno venduto di più rispetto a quelle di Sony. Il secondo modo, invece, è decisamente più preoccupante e riflette un periodo nero per l’economia globale, con il Regno Unito che sembra star pagando ancora di più rispetto ad altri paesi occidentali.

Partiamo, ovviamente, dalla notizia principale: in quello che sembrava un fortino di sicuro successo, in realtà PS5 ha venduto decisamente meno di Xbox Series S|X durante lo scorso mese. Due i dettagli importanti: un price cut per il Black Friday e ovviamente la maggior reperibilità delle console (unita anche alla possibilità di usufruire di servizi come Game Pass), che hanno spinto i consumatori ad acquistare le console Microsoft. Nonostante i numeri, decisamente a favore, in realtà il vero vincitore della classifica hardware è Nintendo, con Switch che si posiziona al primo posto per le unità vendute lo scorso mese.

Se i dati sono sicuramente incoraggianti, discorso invece diverso lo è per la quantità di denaro sborsata dai giocatori inglesi. Come riporta GamesIndustry, infatti, rispetto all’anno scorso, meno persone hanno acquistato videogiochi e console. Il tutto è probabilmente da imputare a un periodo economico nero, con un’inflazione molto alta e il caro bollette, con il Regno Unito che vive un periodo decisamente peggiore rispetto al nostro, almeno stando alle prime proiezioni per le prossime spese per l’energia.

November UK Sales Data Hardware (increase vs October)

1. Switch (175%)

2. Xbox Series (105%)

3. PlayStation 5 (71%) Software

1. COD MWII

2. God of War Ragnarok

3. FIFA 23

4. Pokémon Violet

5. Pokémon Scarlet

6. Football Manager 2023

7. Sonic Frontiershttps://t.co/J2X9khFbtW pic.twitter.com/IoEOJzGfCn — Benji-Sales (@BenjiSales) December 6, 2022

La classifica si conclude poi con un’ultima nota, ovvero i giochi più venduti. Al primo posto troviamo Call of Duty: Modern Warfare 2, seguito da God of War Ragnarok. In terza posizione invece c’è FIFA 23. Pokémon Scarlatto e Violetot guadagnano la quarta e la quinta posizione, mentre alla sesta è presenta Football Manager 2023. Settima, ottava, nona e decima posizione occupate invece rispettivamente da Sonic Frontiers, Mario Kart 8: Deluxe, GTA 5 e LEGO Star Wars: La Saga di Skywalker.