Xbox: boom di assunzioni, molte nuove esclusive in arrivo

Dopo circa tre anni di acquisizioni, Microsoft e Xbox cominciano a vedere i frutti del lavoro. Non solo come a livello di giochi, come vi abbiamo riportato nel corso della giornata di ieri, ma anche a livello di occupazione. Certo, sono argomenti che magari interessano poco a noi giocatori, ma che servono ad inquadrare le risorse che avranno gli studi first party della casa di Redmond per sviluppare nuovi titoli in esclusiva per l’ecosistema delle piattaforme e dei servizi.

A riportare le cifre ci ha pensato l’insider Klobrille, che su Twitter ha snocciolato una serie di dati statistici decisamente importanti per quanto riguarda l’occupazione all’interno dei vari studi di sviluppo della scuderia di Microsoft. Gli studi di Zenimax Online sono riusciti ad avere quasi un 10% in più di personale, mentre per quanto riguarda software house più piccole come Obsidian Entertainment e Ninja Theory hanno avuto un incremento del personale del 6%. Risorse umane che aiutano ovviamente l’economia statunitense, ma ci forniscono appunto un’indicazione ben precisa sulla portata dei progetti in sviluppo.

L’aumento del personale degli studi Xbox infatti presume dunque che ci siano molti più giochi in cantiere di quelli annunciate. Nel corso degli ultimi anni sappiamo come ad esempio Bethesda e Arkane Studios stiano lavorando a Redfall, un open world cooperativo, che richiede di base tantissimo personale per poter far funzionare il tutto. Anche Starfield, inoltre, potrebbe avere un comparto multiplayer e questo giustificherebbe questo aumento di personale negli studi di Zenimax. Altre esclusive sono ovviamente ancora in lavorazione e verranno svelate al momento giusto.

Several Xbox studios have seen significant organic growth this year. While not entirely accurate, LinkedIn gives a good projection here. In particular studios like Obsidian, Playground Games, Undead Labs, Turn10, Ninja Theory & MachineGames are ramping up production capabilities. pic.twitter.com/uxFhj9ul7B — Klobrille (@klobrille) October 10, 2021

Tra strategie di acquisizione e partnership con terze parti, l’unico team neonato in questa generazione è The Initiative. Capitanato da veterani dello sviluppo che hanno lavorato a progetti tripla A come ad esempio l’ultimo Tomb Raider, la software house è al momento al lavoro sul reboot di Perfect Dark. La data di uscita, però, resta ancora un mistero.