In questi giorni il settore è stato letteralmente invaso dalle discussioni in merito alle prossime mosse di mercato di Xbox, e mentre tutti attendono nuovi dettagli in merito, quest’ultima ha deciso di rispondere ad alcuni atteggiamenti tossici dei fan PlayStation… con un meme. Con i fan della console giapponese e i loro ininterrotti cori “Playstation è meglio” sotto ai loro post social, Xbox ha deciso di prendere in mano la situazione rispondendo in linea diretta.

Please check your candy this year!! We found troll posts in ours and they won't stop repeating the same thing over and over pic.twitter.com/HGl6Wqf4hT — Xbox (@Xbox) October 12, 2022

Nel post pubblicato sul profilo twitter ufficiale di Xbox è stato pubblicato un meme dedicato proprio alla frase “Playstation è meglio”. Nell’immagine troviamo un dolce al cui interno il commento suddetto fa sia da ripieno che da decorazione e condimento, con la caption che recita: “Controllate i dolcetti di Halloween, quest’anno! Abbiamo trovato messaggi scritti dai troll nei nostri e non facevano altro che ripetere la stessa cosa, ancora e ancora”.

L’accoglienza di questo post ha ricevuto reazioni contrastanti sia dalla community che dagli hater che frequentano abitualmente il profilo, aprendo ancora una volta una marea di discussioni in merito con le più classiche fazioni del caso: chi ha risposto sottolineando la storia di PlayStation, chi ha appoggiato il meme, chi ha semplicemente riso e chi ha risposto in maniera contrastante. Sotto al post il numero di commenti e risposte è andato già oltre i 4000.

Non sappiamo se l’intento principale del social media manager di Xbox fosse quello di provocare, oppure di mettere la parola fine a una situazione che probabilmente, se portata per le lunghe, non è facilissima da gestire dal punto di vista dei nervi. In ogni caso questo semplice post non ha fatto altro che riportare a galla la storica diatriba con PlayStation, senza alcun passo in avanti in nessuna direzione. Adesso, però, gli occhi dell’intero settore restano comunque puntati altrove, verso quest’acquisizione, o meno, che Microsoft cerca a tutti i costi di portare avanti.