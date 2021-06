Xbox Design Lab è tornato! Milioni di personalizzazioni per i pad Series X|S

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Dal 2016 Microsoft ha reso disponibile un servizio tutto dedicato alla personalizzazione dei propri pad. Ora, dopo un periodo di pausa, Xbox Design Lab è tornato operativo, e promette ai tantissimi appassionati del mondo Microsoft di tornare a realizzare le proprie versioni dei controller di Series X|S. Il tutto era stato sospeso ormai un anno fa, quando ci trovavamo in un periodo molto fitto riguardante la comunicazione delle nuove console Microsoft di prossima generazione.

La riattivazione del servizio Xbox Design Lab è stata annunciata qualche ora fa, con i giocatori che possono mettersi subito al lavoro per realizzare il proprio controller di nuova generazione Xbox Series X|S fin da subito. I controller personalizzati saranno disponibili a partire da oggi negli Stati Uniti, in Canada e nella maggior parte dei paesi europei (Italia compresa), al prezzo di 69,99 Dollari/Euro e saranno personalizzabili con milioni di combinazioni di colori differenti.

Proprio come accadeva anche un anno fa, i giocatori possono personalizzare i colori dei propri controller delle console Series X|S praticamente in ogni parte del pad, inclusa la parte superiore, levette analogiche, D-pad, grilletti dorsali e pulsanti d’azione e d’opzione. È possibile anche inserire un’incisione personalizzata, con la quale marchiare il vostro pad con una frase o il vostro nickname che usate nelle sessioni di gioco, e il tutto sarà disponibile per un extra di 9,99 Dollari/Euro.

Tutti i nuovi controller messi a disposizione dal servizio Xbox Design Lab si basano sui pad Xbox Series X|S, che presentano modifiche piuttosto minori rispetto al controller Xbox One originale. Microsoft ha rimodellato i suoi ultimi controller per adattarsi a una gamma più ampia di persone e l’ultimo controller Xbox include anche un D-pad ridisegnato e un pulsante di condivisione dedicato.