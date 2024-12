Non esisteranno più esclusive Xbox, a ribadirlo è un noto giornalista

Obsidian Entertainment, studio di sviluppo di proprietà di Microsoft, si prepara a lanciare due importanti giochi di ruolo nel 2025: Avowed e The Outer Worlds 2. Quest'ultimo sarà disponibile anche su PlayStation 5 (nonostante fosse stato annunciato come esclusiva nel 2021), segnando un cambio di strategia per Xbox che ora punta a più uscite multipiattaforma e meno esclusive.

Recenti report suggeriscono che tutti i titoli degli Xbox Game Studios potrebbero presto essere lanciati anche su PlayStation, una decisione guidata dalle dinamiche di mercato. Phil Spencer, capo della divisione gaming di Microsoft, ha recentemente dichiarato che non ci sono "linee rosse" quando si tratta di riflettere su quali giochi portare su PlayStation.

Secondo Jez Corden di Windows Central, "Xbox non avrà più esclusive in futuro. Tutto sarà al massimo un'esclusiva temporanea". Questa affermazione suggerisce un cambiamento radicale nella strategia di Microsoft, probabilmente motivato dal fatto che PlayStation 5 sta vendendo tre volte di più rispetto a Xbox Series X|S.

Tuttavia, la situazione rimane in parte confusa. Alcuni titoli come DOOM: The Dark Ages e Indiana Jones and the Great Circle arriveranno su PS5 nel 2025, mentre altri come Avowed e South of Midnight al momento non sono previsti per la console Sony.

Corden aggiunge: "Se alcuni giochi saranno esclusivi, sarà al massimo incidentale. L'argomento 'caso per caso' sarà, in gran parte, multipiattaforma, temporaneo e con forse alcuni (molto pochi) casi eccezionali".

Questa strategia potrebbe non essere necessariamente negativa per gli abbonati a Xbox Game Pass. Il servizio continuerà infatti a offrire tutti i titoli Xbox Game Studios come parte del suo catalogo. Gli utenti Xbox Series X (acquistabile su Amazon) con Game Pass potranno quindi giocare a Indiana Jones, Avowed, DOOM: The Dark Ages e The Outer Worlds 2 nel 2025 senza costi aggiuntivi, mentre su PS5 ogni titolo avrà un prezzo di listino di circa 80 euro.

La nuova direzione di Xbox sembra puntare a una maggiore diffusione dei propri titoli, mantenendo al contempo l'attrattiva del Game Pass come opzione conveniente per i giocatori Xbox. Resta da vedere come questa strategia influenzerà i possessori di console di casa Microsoft che con ogni probabilità si sentiranno "traditi" da questa scelta.