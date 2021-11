Xbox, esiste una lista “segreta” di oltre 20 giochi utilizzabili via cloud

Se è vero che Microsoft con Xbox sta lentamente introducendo un servizio davvero economico e alla portata di tutti, è anche vero che ogni tanto la comunicazione non funziona come dovrebbe. Come nel caso, ad esempio, del servizio Cloud, disponibile a tutti gli abbonati di Xbox Game Pass Ultimate e che permette la riproduzione di giochi next gen su smartphone Android, iOS e ovviamente PC, oltre che le console di scorsa generazione.

Microsoft ha da sempre pubblicizzato il cloud di Xbox come un servizio che permette di giocare senza nessun tipo di barriere. Questo è vero, ma è anche vero però che esiste una serie di giochi che fino ad oggi la casa di Redmond non aveva mai comunicato come giocabili in streaming. I colleghi di PC Gamer sono riusciti a scoprirlo e riguardano, sorpresa, non i first party o i giochi che approdano direttamente sul pass ma quelli di Electronic Arts. Nella lista sono presenti un gioco di Battlefield, la rimasterizzazione di Crysis, la trilogia di Bard’s Tale e qualche indie come Aragami. Per giocarli, ovviamente, è necessario effettuare l’accesso a EA Play o l’app Origin e poi selezionare il titolo che preferite. Vediamo la lista completa subito qui in basso:

Aragami

Bard’s Tale Trilogy

Battlefield: Bad Company 2

Beholder

Capsized

Crysis Remastered

Diluvion

Dungeons of Dredmor

Epistory

Legrand Legacy

Mini Metro

The Sexy Brutale

Peggle Nights

Rebel Galaxy

Superhot

This War of Mine

Torchlight

Torchlight 2

Trine

Trine 2: Complete Story

Ultima Underworld 1

Ultima Underworld 2

Worms W.M.D.

Ovviamente non sappiamo se questa lista sia destinata ad arricchirsi nel corso dei prossimi mesi. Sicuramente però c’è stato un piccolo problema di comunicazione da parte di Microsoft, poiché questi titoli non sono mai stati dichiarati compatibili con la tecnologia cloud di Xbox. Ora che lo sapete ne proverete qualcuno? Fatecelo sapere sfruttando i commenti poco più in basso e ricordatevi di restare sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.