Xbox, l’ex vicepresidente e direttore marketing torna in Microsoft per occuparsi del marketing Xbox

Continuano imperterriti i movimenti in casa Xbox, con Microsoft che per continuare spingere le proprie console e che ha recentemente accolto dopo un lungo peregrinare Jerret West, affidando al talentuoso manager le redini del settore marketing. Una notizia che sembra quindi certificare una grande fiducia da parte del colosso americano per il successo di Xbox Series X e non solo.

A riportare tale notizia ed ad annunciare il ritorno di West in Microsoft è stato direttamente il profilo LinkedIn del dirigente, che testimonia l’attuale posizione di West come Chief Marketing Officer presso la società americana.

Come dicevamo poco fa Jerret West non è assolutamente una new entry in Microsoft e ha anzi già lavorato nella nota società dal 2003 al 2011, partendo come project manager e arrivando fino a dirigere l’intero marketing Xbox.Negli ultimi anni Jerret West non è comunque assolutamente rimasto con le mani in mano e ha anzi contribuito al grande successo riscosso negli ultimi anni da Netflix. West, nel corso degli ultimi anni, ha infatti ricoperto la posizione di vicedirettore del marketing di Netflix prima in Nord America, quindi in Europa, Medio Oriente e Africa e, infine, nella regione asiatica.

Forte di questo bagaglio di esperienze coltivate in uno dei principali player del settore dell’intrattenimento il manager è quindi ritornato in Microsoft, pronto a riprendere il comando e, perché no, a spingere magari particolarmente anche l’Xbox Game Pass, un servizio che, a conti fatti, non è poi così tanto differente rispetto a Netflix.

Che ne pensate di questa notizia e del ritorno di Jerret West in Microsoft, secondo voi riuscirà a dare un deciso contributo alla causa del colosso americano e della sua divisione di gaming? Fateci sapere che ne pensate a riguardo direttamente nei commenti sotto questa notizia.