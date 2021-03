Xbox: finalmente i free to play si giocheranno gratis

A partire da oggi, per alcuni utenti, Xbox Live Gold non sarà più necessario per usufruire dei titoli free to play. Un cambio di rotta drastico in casa Microsoft, che migliora ancora una volta l’esperienza utente. A conferma di ciò, l’abbonamento Gold non sarà più necessario neanche per Looking 4 Groups e Party Chat. La notizia era già stata resa nota nei mesi precedenti (ne abbiamo parlato in questa news) dalla stessa Microsoft, in risposta alla reazione dell’utenza all’aumento dei prezzi degli abbonamenti (mai effettuato). Ma esaminiamo cosa riporta la nota:

“Il multiplayer dei giochi free-to-play, Looking 4 Groups e Party Chat su Xbox non richiederanno più un abbonamento Live Gold, mentre eseguiamo e testiamo le seguenti modifiche al servizio prima della disponibilità generale“, ha confermato Microsoft, nelle note della nuova versione di Insider, agli utenti Alpha Skip-Ahead. Si tratta quindi di una fase di test finale, prima della pubblicazione per tutti i possessori delle console Microsoft. Ma la nuova funzionalità è vicina alla sua pubblicazione, e potrebbe veder la luce molto presto. Non ci resta che attendere comunicazioni da parte di Microsoft, che non tarderanno ad arrivare.

