Xbox: frigo sold out, finisce in mano agli scalper e ottiene review bombing tutto in poche ore

Vi avevamo già parlato della trasformazione del frigo Xbox Series X da meme a realtà con l’annuncio dell’apertura ai pre-order di pochi giorni fa, ma a quanto pare la stessa esistenza di questo piccolo elettrodomestico è un meme vivente di quella montagna russa che è il ciclo vitale dei prodotti videoludici in questo periodo.

Non solo le console, ora anche gli elettrodomestici finiscono in mano agli scalper e al review bombing! Il mini frigo Xbox, ideato inizialmente come presa per i fondelli della forma squadrata dell’Xbox Series X, aveva ricevuto l’OK per essere venduto sul serio in un po’ tutto il mondo, anche in Italia da GameStop. L’elettrodomestico, nonostante le dimensioni minute, può contenere al suo interno circa 12 lattine della vostra bevanda preferita e anche qualche snack tra i vari scompartimenti in cui è suddiviso al suo interno.

Pare che dopo essere state aperte ufficialmente le pre-vendite questa mattina, diversi retailer in giro per il mondo hanno registrato subito il sold out. Aaron Greenberg, il capo del marketing di Xbox, aveva riferito che il mini frigo Xbox non sarebbe stato un prodotto in edizione limitata ma avrebbe avuto diversi rilasci nel corso del tempo, soprattutto a partire dal 2022. Eppure, la richiesta iniziale pare sia stata superiore all’offerta, con diversi sold out registrati in giro per il mondo. Allo stato attuale sembra che per ora, almeno in Italia, GameStop continua ad avere forniture di questi elettrodomestici.

A complicare la reperibilità di scorte di mini frigo targati Xbox, ci si sono messi anche gli scalper, l’incubo di ogni gamer da quando è iniziata la pandemia. Sembra infatti che alcuni utenti su eBay stiano approfittando dell’elevata richiesta dei prodotti per rivendere i frigoriferi a prezzi folli, fino a circa 300 dollari l’uno. In più, alcuni utenti, non si sa per semplice trolling o se per questioni di fanatismo, hanno iniziato a riempire il frigorifero di recensioni negative in giro per i negozi digitali. Tutta questa situazione delirante si è generata nel giro di poche ore!