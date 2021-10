Xbox: il mini frigo Series X è realtà! Pre-ordini aperti anche in Italia

Il mini frigo Xbox Series X che era stato lanciato come un meme è in realtà arrivato al suo rilascio ufficiale. A partire dal 19 ottobre 2021, il piccolo congelatore sarà pre-ordinabile anche in Italia.

Il più veloce e potente mini frigo del mondo, il mini frigo Xbox Series X, è pronto ad approdare nelle cucine degli italiani, o nelle stanze che avete adibito al gaming, a seconda delle vostre necessità. Insomma, Microsoft ha fatto diventare realtà un meme virale nato per prendere in giro la forma squadrata della nuova console next-gen. Durante l’E3 Microsoft aveva già sorpreso i suoi fan presentando davvero una replica del mini frigo Series X, ma adesso è arrivato il momento di venderlo davvero.

Il mini frigo Series X è stato creato in collaborazione con Ukonic, con LED e superfici realizzate appositamente per sembrare una vera e propria Xbox Series X. Questa soluzione elegante, descritta nel blog di Microsoft come adatta a una serata “Xbox & Chill“, è in grado di contenere fino a 12 lattine delle vostre bevande preferite. La porta è anche divisa in due ripiani in modo da poter conservare anche degli utili snack. Il mini frigo include una porta USB per caricare i dispositivi ed ha un alimentazione DC con un adattatore, ideale per un’uso di questo torreggiante monolito nero in mobilità tra stanze o case diverse.

The moment you’ve all been waiting for. Pre order begins for the Xbox Series X ‘Mini Fridge’ on October 19: https://t.co/XcjfXqYnpy #XboxandChill ❄️ pic.twitter.com/gOl2Qf0ZSi — Xbox (@Xbox) October 15, 2021

I pre-ordini per il mini frigo di Microsoft si apriranno il 19 ottobre 2021 anche in Italia e l’elettrodomestico targato Xbox potrà arrivare nelle case dei suoi compratori intorno a dicembre 2021. Il costo del mini frigo si aggira attorno ai 99 euro e sarà venduto da GameStop, Micromania e Amazon. Nel 2022 inoltre Microsoft assicura di poter estendere la disponibilità del mini frigo ad ulteriori regioni globali, in attesa che le normative e le restrizioni del mercato vengano allentate dopo questo periodo pandemico.