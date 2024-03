Xbox Game Pass, 9 titoli già sicuri ad aprile

Gli utenti iscritti a Xbox Game Pass possono già iniziare a fare il conto alla rovescia per un mese di aprile ricco di grandi novità. Confermati ben nove giochi gratuiti in arrivo, il servizio in abbonamento si appresta a deliziare i giocatori con una selezione eclettica e appassionante di titoli.

Tra i giochi già confermati per aprile, spiccano alcuni titoli di grande richiamo.

Ark: Survival Ascended - 1 aprile

- 1 aprile F1 23 (Cloud) - 2 aprile

- 2 aprile Superhot: Mind Control Delete - 2 aprile

- 2 aprile Turbo Golf Racing 1.0 - 4 aprile

- 4 aprile Botany Manor - 9 aprile

- 9 aprile Harold Halibut - 16 aprile

- 16 aprile Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - 23 aprile

- 23 aprile Another Crab's Treasure - 25 aprile

- 25 aprile Manor Lords - 26 aprile

Ark: Survival Ascended, l'ultima edizione del celebre survival game, promette di catturare l'attenzione degli amanti dell'avventura e della sopravvivenza in un mondo dominato dai dinosauri. Inoltre, l'arrivo di F1 23 e Superhot: Mind Control Delete aggiunge una dose di adrenalina e azione al mix, offrendo esperienze coinvolgenti e mozzafiato.

Ma non è tutto: il mese di aprile porterà anche alcune gemme nascoste e titoli indie intriganti. Harold Halibut, un'avventura in Claymation con un buon potenziale narrativo, e Another Crab's Treasure, un divertente soulslike con un protagonista inaspettato, promettono di offrire momenti di divertimento e sorprese.

Confermati ben nove giochi gratuiti in arrivo

Non dimentichiamoci degli attesissimi Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes e Manor Lords.

Ovviamente il grande atteso arriva a breve, vale a dire Diablo 4 che arriverà il 28 marzo 2024, segnando il primo gioco Activision Blizzard ad approdare sul servizio in abbonamento dopo l'acquisizione.

Nonostante la lista dei giochi gratuiti confermati per aprile sia già piuttosto ricca, resta da vedere se ulteriori annunci ufficiali porteranno l'aggiunta di altri titoli al catalogo. Nel frattempo, gli appassionati possono già segnare sul calendario i giochi in arrivo e prepararsi a un mese di avventure e emozioni senza precedenti su Xbox Game Pass.