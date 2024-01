Xbox Game Pass addebitato senza consenso ad alcuni utenti inglesi

Alcuni utenti di BT Group, una compagnia che si occupa di TV e Mobile nel Regno Unito, hanno scoperto di aver ricevuto l'attivazione, e il conseguente addebito, di un abbonamento Xbox Game Pass senza il loro consenso.

La situazione è emersa a seguito di numerose segnalazioni dei clienti facendo ricevere al caso persino l'attenzione della BBC. BT Group ha confermato il problema e si è scusata per l'accaduto, affermando che i reclami da parte degli utenti, dopo un'accurata verifica, sono cominciati nel mese di ottobre 2023 e hanno continuato ad arrivare fino a quando il caso è diventato pubblico.

Un portavoce di BT ha dichiarato alla BBC: "Siamo molto dispiaciuti che i clienti si siano visti aggiungere un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate al proprio account senza che ne fossero a conoscenza. Raccomandiamo a tutti i nostri clienti di rimanere vigili e, se notano modifiche sospette al loro account, di contattarci il prima possibile per segnalarlo. Li supporteremo e li guideremo su come prendere provvedimenti per garantire la sicurezza del loro account."

La compagnia non ha fornito ulteriori dettagli sulla causa dell'addebito inconsapevole, sulla assenza di supporto alle lamentele e sulla persistenza del problema.

Un cliente ha riferito di aver scoperto l'addebito quando ha ricevuto un'e-mail di ringraziamento per l'attivazione dell'abbonamento, e un operatore del servizio clienti gli ha spiegato che si trattava di un problema tra BT e Microsoft, causando l'attivazione casuale del servizio sugli account di alcuni utenti.

Nel Regno Unito, è comune che le compagnie telefoniche e televisive consentano agli utenti di attivare servizi esterni come Xbox Game Pass e addebitare l'importo sulla bolletta mensile.

Tuttavia, nel caso segnalato, qualcosa è andato storto tra Microsoft e BT, provocando l'attivazione non autorizzata del servizio senza la conferma degli utenti.

La BT ha sottolineato l'importanza della vigilanza da parte degli utenti e ha garantito il supporto per risolvere la questione e garantire la sicurezza degli account interessati.

La situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza delle transazioni e sottolinea la necessità di ulteriori misure di protezione e controllo nella gestione degli abbonamenti e delle attivazioni di servizi.