Xbox Game Pass si espande e arriva su Fire TV, ufficiale l'accordo con Amazon

Il servizio Xbox Cloud Gaming, che rientra nell'abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate al costo di 15 Euro al mese, è stato finora disponibile esclusivamente su dispositivi mobili, PC, Web e televisori Samsung con specifiche caratteristiche. Tuttavia, grazie a una collaborazione Microsoft-Amazon, il cloud arriverà anche su dispositivi Fire TV di Amazon.

L'annuncio di oggi rivela che i dispositivi Fire TV Stick 4K (acquistabile su Amazon) e Fire TV Stick 4K Max (acquistabile su Amazon) saranno i primi a ricevere l'app Xbox Cloud Gaming. Questo passo potrebbe eventualmente estendersi anche al modello più economico, Fire Stick Lite HD. La versione 4K Max, che supporta Wi-Fi 6E, offre vantaggi in termini di connettività rispetto al modello solo Wi-Fi 6, a patto che la rete domestica sia compatibile.

L'implementazione su Fire TV vuole rendere il cloud gaming ancora più accessibile, eliminando la necessità di hardware costoso e sfruttando dispositivi che molti già possiedono. Ashley McKissick, dirigente di Xbox incaricata del cloud gaming come CVP per le esperienze Xbox, sottolinea l'importanza di questa espansione per consentire a tutti gli utenti di accedere facilmente ai loro giochi preferiti, offrendo un'opzione conveniente per chi non ha una console Xbox.

Frattanto, Daniel Rausch, vice presidente di Fire TV e Alexa, esprime la sua soddisfazione per la collaborazione con Microsoft, evidenziando l'impegno di Amazon nel facilitare l'accesso dei clienti alle loro esperienze di intrattenimento preferite. L'aggiunta dell'app Xbox su Fire TV consentirà agli utenti di godere di un vasto catalogo di giochi di alta qualità senza la necessità di una console.

Sebbene Amazon offra il suo servizio di cloud gaming, Amazon Luna, la collaborazione non sembra essere in conflitto. Infatti, Microsoft ha già integrato contenuti su Amazon Luna, come i titoli della serie Fallout, beneficiando anche dell'aumento di popolarità del franchise grazie alla serie TV di Fallout su Amazon. Tale sinergia tra le due aziende sembra consolidare ulteriormente la loro collaborazione nel panorama del cloud gaming.

Restano da osservare come questa espansione influenzerà la capacità dei server di Xbox Cloud Gaming e cosa Microsoft farà per migliorare la latenza e l'esperienza di gioco complessiva, considerando che i server sono attrezzati con hardware Xbox Series X non specificamente progettato per l'encoding video.