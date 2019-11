Xbox Game Pass, Discord Nitro gratis come prossima offerta?

Xbox Game Pass potrebbe includere Discord Nitro gratis come prossima offerta? Esiste questa possibilità secondo i dataminer.

I servizi in abbonamento sono quanto mai centrali nell’economia videoludica degli ultimi anni e Microsoft lo sa bene. Xbox Game Pass è uno dei più apprezzati e la compagnia di Redmond continua a puntare molto su di esso, con varie offerte e proposte. Ora, secondo i dataminer, Microsoft avrebbe intenzione di aggiungere all’abbonamento anche l’accesso gratuito a Discord Nitro, con una promozione che sarà attiva nel prossimo periodo (in preparazione per il Natale?).

Attualmente non ci sono informazioni ufficiali da parte di Microsoft, ma i dataminer affermano che nell’update 9.8.3 di Discord per Android è possibile trovare dei riferimenti che sembrano proprio puntare a un legame tra Discord Nitro e Xbox Game Pass. L’idea è che ci saranno tre mesi di Discord Nitro gratis compresi con l’abbonamento di Xbox Game Pass.

L’offerta, probabilmente, sarà legata alla versione PC di Xbox Game Pass (e quindi estesa a Xbox Game Pass Ultimate). Secondo i dataminer, inoltre, l’offerta avrebbe però un limite: se si è già stati abbonati a Discord Nitro, non sarà possibile usufruire dei tre mesi gratis; si tratta in pratica solo di una proposta per i nuovi iscritti.

Discord Nitro è storicamente legato all’ambito videoludico e si tratta di un’offerta sensata per Microsoft. Attualmente, in ogni caso, solo solo rumor e leak: per avere l’ufficialità o la smentitta, dovremo attendere i diretti interessati. Diteci, se fosse realmente così, sarebbe un plus che vi spingerebbe ad abbonarvi? Oppure Discord Nitro non vi interessa particolarmente?