C’è voluto un bel po’ prima che Microsoft togliesse i veli, ma alla fine ci siamo: nella giornata odierna sono stati infatti svelati i primi giochi di gennaio 2023 che entreranno nel catalogo di Xbox Game Pass. Si tratta, come sempre, della prima ondata di titoli del mese e non ci sono in realtà particolari sorprese.

Andiamo con ordine: a gennaio 2023 sono in arrivo tre giochi. Stiamo parlando di Monster Hunter Rise, già annunciato lo scorso anno. Si tratta del porting del gioco che debuttò su Nintendo Switch proprio nel 2022 e che ora si prepara ad arrivare anche su console di nuova e vecchia generazione. Successivamente sono in arrivo anche due capitoli della serie Persona.Per quanto riguarda le date di arrivo dei giochi e le piattaforme di destinazione, scopriamo tutte le informazioni poco più in basso:

Persona 4 Golden: 19 gennaio 2023 per Cloud, Console e PC

Persona 3 Portable: 19 gennaio 2023, per Cloud, Console e PC

Monster Hunter Rise: 20 gennaio 2023 per Cloud, Console e PC

Oltre a questi tre giochi, gennaio ha visto l’aggiunta di altri due titoli, ovvero Mortal Shell, nella versione Enhanced Edition e Stranded Deep. Entrambi i titoli sono disponibili per Cloud, Console e PC. I giochi sono disponibili già da ora sul servizio per console e PC.

Non solo aggiunte: il 15 gennaio 2023 usciranno dal servizio diversi giochi. Andiamo ad elencarli subito qui in basso:

Danganronpa: Trigger Happy Havoc

Nobody Saves The World

Pupperazzi

The Anacrusis

We Happy Few

Windjammers 2

Il 2023 di Xbox Game Pass e PC Game Pass sarà comunque un anno molto ricco. Salvo rinvii, infatti, nel servizio Microsoft arriveranno diversi giochi, tra cui due esclusive decisamente di peso, prodotte da Bethesda. Stiamo parlando di Starfield e Redfall, dei quali però mancano ancora le date di uscita. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

Prima di salutarvi, vi invitiamo a visitare il nostro canale YouTube.