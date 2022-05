Come da tradizione, Microsoft ha annunciato i nuovi giochi che si uniranno a Xbox Game Pass nel corso dei prossimi giorni. I nuovi titoli fanno parte della prima ondata di maggio 2022, alla quale ne seguirà una seconda che dovrebbe includere anche Battlefield 2042 e FIFA 22, due dei giochi di punta di Electronic Arts dello scorso periodo autunnale.

Due giochi sono disponibili già da ora: stiamo parlando di NBA 2K22 e Loot River. Il titolo sportivo di 2K Games è stato inserito in Xbox Game Pass per Cloud e Console, mentre il secondo invece si accomoda anche su PC. Non finisce ovviamente qui: per tutta la prossima settimana arriveranno infatti altri giochi sul servizio di casa Microsoft. Scopriamoli poco più in basso, con tanto di data di uscita.

Trek To Yomi: 5 maggio 2022, disponibile per cloud, console e PC

Citizen Sleeper: 5 maggio 2022, disponibile per cloud, console e PC

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition: 10 maggio 2022, disponibile per cloud, console e PC

Eiyuden Chronicle: Rising: 10 maggio 2022, disponibile per cloud, console e PC

This War of Mine: Final Cut: 10 maggio 2022, disponibile per cloud, console e PC

NHL 22: 12 maggio 2022, disponibile per console

Non solo giochi: i nuovi ingressi in Xbox Game Pass riguardano anche DLC, espansioni e contenuti aggiuntivi, da sempre inclusi in diversi giochi del servizio. Sono ben tre quelli in arrivo nel corso della giornata odierna: la Stagione 2 del multiplayer di Halo Infinite, la nuova espansione Nemesis di Stellaris (con tanto di update) e le Dinastie dell’India per la Definitive Edition di Age of Empires 2.

Come vi abbiamo già riportato poco sopra, nel corso delle prossime settimane saranno aggiunti ulteriori giochi a Xbox Game Pass. Ovviamente, almeno per ora, non sappiamo ancora con certezza quali saranno le prossime aggiunte. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.