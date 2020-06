Xbox Games Pass: svelati i giochi gratis di giugno 2020

Dopo ben dieci giorni di attesa, gli abbonati al servizio Xbox Game Pass hanno finalmente ricevuto delle novità riguardo ai prossimi giochi che verranno aggiunti al catalogo del servizio nel mese di giugno. Come accade ogni mese, il tutto è stato reso pubblico con un post aggiunto sul sito ufficiale di Xbox, dove sono stati elencati tutti i nuovi giochi che arriveranno nel servizio sia su console Xbox One che su PC.

Si parte con l’11 giugno, giorno in cui verrano rialsciati i seguenti titoli. Battlefleet Gothic Armada 2 verrà aggiunto solamente al catalogo PC, si tratta di uno strategico ambientato nell’universo di Warhammer 40.000. Sempre su PC verrà rilasciato Battletech, un altro titolo di strategia che metterà i giocatori al comando di una squadra di mercerani e piloti di Mech sull’orlo di una guerra civile interstellare.

Lo stesso 11 giugno, in arivo sia su PC che console ci sarà Dungeon of the Endless, un rogue like con uno stile retro 2D. Solo su console invece verranno aggiunti lo stesso giorno No Man’s Sky, il molto discusso titolo d’esplorazione spaziale e gli attesissimi per i giocatori Xbox Kingdom Hearts HD 1.5 & 2.5 ReMix e Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue.

Le novità non finiscono qui, dato che il 18 giugno sarà il momento di Thronebreaker, lo spin off ambientato nell’universo di The Witcher (in aggiunta solo su console) e Bard’s Tale Remastered and Resnarkled, in arrivo su console e PC. Cosa ne pensate delle aggiunte ai cataloghi di Xbox Game Pass di giugno? C’è qualche titolo che aspettavate di giocare particolarmente tra quelli annunciati? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.