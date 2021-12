Xbox Game Pass: i giochi aggiunti nel 2021 valgono uno sproposito

L’anno corrente si sta per chiudere, e in questo periodo sono molte le testate e i report che stanno pubblicando i numeri e le statistiche del 2021 videoludico. Giusto ieri la redazione di GameIndustry ha svelato una serie di dati molto interessanti sul comportamento del settore in un anno, mentre oggi è il noto servizio in abbonamento Xbox Game Pass a diventare protagonista di alcuni calcoli degni di nota.

Gli ultimi dodici mesi di Xbox Game Pass sono stati di fuoco, e sebbene la nuova generazione di console Series X|S non abbia ancora ingranato del tutto, le uscite targate Xbox Games Studios sono state numerose. Non solo grandi esclusive come i recenti Forza Horizon 5, Halo Infinite o Psychonauts 2, ma il servizio in abbonamento Xbox ha visto l’aggiunta di una valanga di esperienze tripla A multipiattaforma e svariati titoli indipendenti degni di nota, senza contare la mare di giochi in retrocompatibilità inseriti.

Tutto questo ha portato i ragazzi di The Loadout a fare un calcolo del valore di tutti i giochi aggiunti su Xbox Game Pass nell’arco del 2021. La redazione ha tenuto conto di ogni aggiunta arrivata sui cataloghi console e PC, usando come riferimento il prezzo dei giochi che è presente all’interno del Microsoft Store. Fatte queste premesse, il valore complessivo dei giochi aggiunti al servizio quest’anno è di 6.317 $, circa 5.600 €.

Una cifra parecchio alta e che sottolinea la quantità, ma soprattutto la qualità, delle produzioni che hanno fatto capolino all’interno del servizio in abbonamento Xbox. È molto probabile che nel corso del 2022 la cifra salirà pesantemente, dato che l’anno prossimo il numero di titoli in arrivo su Xbox Game Pass sembrerebbe essere ben maggiore rispetto ai passati dodici mesi.